Муждабаев: Россия – первобытное племя XXI века

В России возможен только бунт элит. Никакая оппозиция, никакое общество не способны поменять власть и ситуацию в стране.

Я прошу прощения, здесь нет видео, только звук. Это запись радиоинтервью. О том, что происходит внутри русского рейха, и что будет дальше, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

В России возможен только верховой переворот, когда власть поменяет сама элита, нацлидера Владимира Путина сдадут в наручниках в Гаагу. И никто в России не выйдет защищать этот режим.

В этом ключе роль Алексея Навального – просто чудовищна, он аккумулирует вокруг себя протест, но фактически уходит его в сторону. Он ведь не ставит важных вопросов, например про оккупированный Крым. История Крыма ярко показывает воровской менталитет российского населения, а Навальный его выразил: «Да – украли, но мы его не вернем!».

А сама Россия – это типичное первобытное общество, которое живет по «заветам» крестьянской общины. И считает, что мораль действует исключительно по отношению своих.

Айдер Муждабаев, YouTube