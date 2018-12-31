Медведев отправил в бан прокладки и подгузники из Украины, – Цимбалюк

В перечень запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров попало практически все, что производится в Украине. Даже товары гигиены.

Глава правительства России разозлился, написал в Твиттер (почти как Трамп) и анонсировал новое эмбарго против украинских товаров. Под раздачу попало как то, что давно уже не поставляется в Россию, так и то, что поставлялось до недавнего времени, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Премьер-министр Дмитрий Медведев и нацлидер Владимир Путин играют в любимую свою игру – «плохой, хороший полицейский». Несмотря на заявления Путина о растущем товарообороте, Медведев вводит санкции против украинских товаров.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»