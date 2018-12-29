В России изменилось отношение граждан к проводимой Кремлем внешней политике

Россияне желают, что кремлевские власти проводили миролюбивую внешнюю политику, потому что нынешняя агрессивная политик слишком дорого обходится населению страны.

В сознании россиян наметился заметный перелом. Именно так в общих чертах можно охарактеризовать результаты глубинного социологического исследования, проведенного группой известного социолога и экономиста Михаила Дмитриева и его коллегами – психологами Анастасией Никольской и Еленой Черепановой, а также экономистом Сергеем Белановским в октябре 2018 года, сообщает Telegram-канал Незыгарь.

«Исследование группы Дмитриева – сильно изменилось отношение к внешней политики. Усталость. Настрой на миролюбивую политику. Усталость от Лаврова как раздражителя», – говорится в сообщении Telegram-канал.

Как сообщает «Фонд Либеральной миссии», самой большой неожиданностью в осеннем исследовании группы Дмитриева, по словам самого руководителя группы, стал запрос на миролюбивую внешнюю политику. Еще в мае, отметил он, респонденты однозначно высказывались в поддержку внешнеполитического курса страны и «лишь в небогатых населенных пунктах люди начинали говорить, что нам дорого обходится эта внешняя политика (государства) и лучше бы направить эти ресурсы на нас самих». Но в целом это не меняло общего тренда.

Однако в октябре, отмечает Дмитриев, «резко увеличилось количество людей, которых оказалось большинство во всех проводившихся фокус-группах от Москвы до Красноярска, в разных социальных и возрастных группах – студентов, пенсионеров, работающих граждан среднего возраста, которые говорили, что внешняя политика государства становится слишком дорогой и лучше бы эти ресурсы направить внутрь страны». Другой высказывавшийся критический взгляд на эту тему состоял в том, что внешняя политика России вызывает санкции, что также плохо сказывается на уровне жизни граждан.

Незыгарь