Я был бы счастлив, если бы это был последний срок Путина, – Гарик Сукачев

Сукачев также подчеркнул, что возможно придется делать выбор: присоединяться к оппозиции или нет. «Крымнашист» отметил, что таким образом мыслит не он один в России.

Россия находится на пороге революционной ситуации, терпеть нынешнее положение вещей в стране уже становится невозможным, и эта каденция Путина должна стать последней. Известный российский «крымнашист», а по совместительству певец, актер и режиссер, Гарик Сукачев критически высказывается о российской власти и лично Путине в своем интервью, которое он дал местному телеканалу «ТВК» в Красноярске, во время гастролей, сообщает «POLITua».

В сети распространяется видеофрагмет той части интервью, в которой Сукачев критически высказывается о ситуации в стране, критикует правительство премьер-министра Дмитрия Медведева и выражает надежду, что Владимир Путин досидит последний срок и уйдет.

«Я уже говорил, что еще не назрела революционная ситуация, о которой Ленин писал в апрельских тезисах. Но к этому все идет. Это ужасная тенденция», – заявил «крымнашист».

«И правительство, и Путин живут в каких-то шорах. И я с удовольствием повторю, то что уже говорил на одном канале – я был бы счастлив, если бы это был последний срок Владимира Путина», – особо подчеркнул Сукачев.

«Я говорил, что у нас слабое правительство. Я не был удивлен, что премьер-министром снова стал Медведев, потому что предполагаю, зачем это нужно Путину. Правительство должно в полном составе уйти в отставку. Пусть не сейчас, мы потерпим четыре года», – отметил «крымнашист».

«Лично я потерплю, а дальше придется делать выбор: присоединяться к оппозиции или нет. И я думаю, что таким образом мыслю не я один в стране», – уточнил Сукачев.

«Уже невозможно на это смотреть. Невозможно смотреть на этих миллиардеров в погонах. Невозможно смотреть на этих футболистов, которые калечат людей. Это кошмар какой-то!», – резюмирует «крымнашист».

На исходе пятого года оккупации Крыма, российская эйфория от «возвращения полуострова в родную гавань» – улетучивается. А ей на смену приходит ощущение непосильной ноши «камней с неба», что «навалились» на российское население в экономике, социальной жизни и внутренней политики. Даже самые ярые «крымнашисты» начинают роптать, пока еще робко, но – лиха беда начала…

Гарик Сукачев, «POLITua»