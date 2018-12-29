Российское ГРУ писало письма членам Конгресса США от имени «патриотов Украины»

Около десятка американских сенаторов в 2015 году получили электронные письма, в которых от имени объединения «Патриоты Украины» была петиция с призывом «спасти Украину».

Главное управление Генштаба Минобороны РФ, которое раньше называлось ГРУ, пыталось оказать влияние на политику конгресса США по украинскому вопросу в 2015 году, говорится в статье «The Washington Post».

В издании сообщают, что в феврале 2015 года около десятка американских сенаторов получили электронные письма, в которых от имени объединения «Патриоты Украины» была петиция с призывом «спасти Украину». Текст ее был написан на корявом английском, отмечается в статье.

«Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине очень плохая. Украина ведет войну. Уровень коррупции в вооруженных силах Украины гигантский. Высокопоставленные офицеры продают вооружения террористам», – говорилось в петиции.

В ней также содержалась просьба отправить «опытных специалистов США и НАТО», чтобы те заменили украинских офицеров и взяли на себя командование вооруженными силами страны.

Газета называет это самой ранней из известных на данный момент попыток ГРУ оказать влияние на политиков в США. Сотрудники западных спецслужб считают, что письма преследовали две цели: деморализовать украинцев и заставить американских политиков поверить в то, что Киев не доверяет собственным вооруженным силам.

«The Washington Post» пишет, что за этими письмами стояла в/ч 54777 – 72-й отдельный центр специальной службы ГРУ.

Сотрудники этой воинской части также создавали фальшивые аккаунты в социальных сетях и размещали комментарии на русском и английском: к примеру, выдавали себя за украинских патриотов и писали, что им надоели пророссийские «фашисты».

Министерство обороны России на запросы газеты относительно объяснений по этим фактам не ответило.

«The Washington Post»