В России опубликовали новый список запрещенных к ввозу украинских товаров

В список запрета попали промышленных товары, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Среди них шоколад, пиво и вина.

Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины. Соответствующее постановление от 29 декабря опубликовано на сайте российского правительства.

«Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», – отмечается в сообщении.

В правительстве РФ отметили, что Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров.

«С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский санкционный список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера», – отмечается в сообщении.

Отмен этих санкций возможен при условии, что Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, заявили в правительстве РФ.

В перечень запрещенных товаров вошли, в частности, пшеница, подсолнечное масло, готовая или консервированная рыба, икра осетровых, кондитерские изделия, шоколад, хлеб, консервированные овощи и фрукты, фруктовые и овощные соки, пиво и вина.

В список также вошли галька, гравий, щебень, моющие средства, бумага и картон, обои, мебель со встроенным холодильным или морозильным оборудованием, провода и кабели, тракторы и прицепы, а также женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.

Отмечается, что постановление внесено Минэкономразвития в соответствии с указом президента России от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Напомним, в январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров о запрете ввоза в Украину ряда российских товаров. 20 декабря 2017 года действие постановления было продлено до 2019 года.

Пресс-служба правительства России