Волчьи стаи Кремля. Гибридные подразделения России в ЕС

По меньшей мере в шести европейских странах российские военные обучают европейцев боевым искусствам.

Пока отдельные страны – члены Евросоюза сохраняют надежду на какой-никакой диалог с Россией, в том числе вокруг инцидента на Азове, а некоторые и вовсе требуют отмены санкций, на просторах блока уже действует фактически полноценное военизированное подполье из числа европейцев, натасканных бывшими военными из элитных подразделений РФ, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Российский «Волк»

За их созданием стоит московский Международный центр боевой и специальной подготовки «Волк», руководителем которого является офицер запаса ВДВ России Денис Ряузов – фигурант санкционного списка США вследствие участия во вторжении в Крым и на Донбасс. Он также внесен в базу «Миротворца» за нарушение украинской границы при проникновении в оккупированный Крым и участие в пропагандистских мероприятиях.

Центр формально занимается охранным бизнесом как в России, так и за рубежом. Инструкторы – люди с огромным опытом из различных подразделений и родов войск: десантники, спецназ ГРУ, погранвойска, ветераны-афганцы и даже Иностранный легион. Согласно сайту филиалы структуры, где обучают ближнему и дальнему бою, действуют в 10 городах России, в 2016 г. открылся в оккупированном россиянами Симферополе на базе путинских байкеров – «Ночных волков». Сходство в названиях заставляет взглянуть на мотоклуб в ином свете, не так ли?

Кроме того, «Волк» широко представлен в Европе. За последние несколько лет ячейки появились в Венгрии, Германии, Греции, Италии, Сербии, а также в нейтральной Швейцарии. Есть филиал даже на Тайване. Причем российский Минюст не вносит этот центр в список иностранных агентов, что дает понять следующее: «Волк» пользуется поддержкой и покровительством на самом высоком уровне, а значит, является не тем, чем пытается казаться.

Кстати, о присутствии центра в виде сети «Система» в Швейцарии подробно рассказал в своем материале, опубликованном в Blick 2 декабря, Фабиан Эберхард, окрестивший это явление «страшным сном любого правительства». По его данным, для создания таких «спящих ячеек» россияне используют спортклубы в Цюрихе, Берне, Лугано.

Причем инструктажем занимается и подсанкционный Ряузов. Каким образом он и его «коллеги» попадают в Европу? Очевидно, опираясь на ресурсы российских спецслужб.

Любопытно, что о деятельности этих ячеек швейцарским спецслужбам известно. Эберхард приводит цитаты из конфиденциального отчета Федеральной службой разведки Швейцарии (NDB), в котором, к примеру, отмечается, что задачей данных клубов является «преумножение вооруженной мощи (…) с помощью неидентифицированного подразделения» с целью осуществления «беспорядков и дестабилизации в целевом регионе» и вербовки местных особо отличившихся бойцов для участия в различных российских вооруженных авантюрах. И обучение, пишет журналист, проходит вкупе с плотной идеологической обработкой.

Именно поэтому есть смысл говорить о военизированном подполье в странах Европы, определенно сформированном с одобрения Кремля и, вероятно, президента Владимира Путина. К слову, в материале Blick отмечается, что в обучении швейцарцев в Берне участвуют бывшие бойцы спецназа РФ Владимир Васильев и Михаил Рябко.

Последний – фигура достаточно известная. Полковник юстиции, экс-советник (или все же не экс?) министра юстиции Юрия Чайки, а также, собственно, основатель школы «Система», о котором в свое время много говорили и снимали сюжеты российские пропагандисты. «Рябко – считает Эберхард, – по сей день является близким советником российского министра юстиции и находится, таким образом, в прямом подчинении у Путина».

Журналист также приводит слова своего немецкого коллеги, эксперта по России Бориса Райтшустера, который отметил, что завербованных затем отправляют в Москву для обучения использованию оружия и взрывчатки. Понятное дело, что, учитывая географию, здесь речь не только о современных швейцарских наемниках, но и европейцах в целом. Ведь центр и не скрывает, что занимается этим в других странах. Причем его деятельность не является сенсацией. Таким ячейкам европейская пресса уделяла внимание и ранее.

Взять хотя бы Германию. В ФРГ картинка складывается еще более безрадостная, нежели в Швейцарии. Немецкий Focus в 2014 г. писал, что таких «клубов», связанных с ГРУ, на территории страны насчитывается порядка 30.

И Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) уже тогда считала их угрозой безопасности. Вопрос: Что предпринимала немецкая разведка в этом отношении, если количество таких спортклубов за три года выросло вдвое – в мае 2017-го EUobserver со ссылкой на проживающего в Берлине известного эксперта по российским спецслужбам Дмитрия Хмельницкого сообщал, что таких ячеек в Германии насчитывается уже 63?

Эти клубы боевых искусств, имеют «прямые или косвенные» связи с ГРУ или ФСБ. К тому же Хмельницкий предположил, что через «Систему» россияне пытаются дотянуться до немецких силовиков-новобранцев.

Не менее комфортно «инструкторы» чувствуют себя в орбановской Венгрии – одном из ключевых нарушителей европейского спокойствия. Там также действуют несколько ячеек – по меньшей мере в четырех городах. Особое внимание россияне уделяют боевому крылу ультраправой партии «Йоббик» – «Новой венгерской гвардии».

Зачем Путину «Волк»

Ответ на поверхности – это один из инструментов гибридной войны. Войны, где регулярные войска РФ отходят на задний план, а на передний выходят, оставаясь при этом в тени, ЧВК. Уже известные «Вагнер» (аффилирован с ГРУ) и «Патриот» (Минобороны) – группировки, поставляющие человеческий ресурс, собираемый по большей части в России и на оккупированных территориях в те или иные горячие точки. «Волк» же выполняет, пусть и во многом схожие, но несколько иные задачи.

Например, формирует подразделения из наемников со всего мира, которые в случае необходимости также идут на «экспорт». Во-вторых, помимо этой задачи выполняется и другая, не менее важная – Кремль создает ячейки обученных бойцов в Европе. В первую очередь в странах, особенно подверженных влиянию Москвы и не отвергающих контактов с россиянами. Достаточно взглянуть на список. В некотором роде исключением является Греция, активно дрейфующая от России к США.

Такая сеть в «уязвимых» перед российским влиянием и крайними формами популизма и радикализма государствах позволяет держать на карандаше и направлять местных «горячих голов». Не нужно, наверное, объяснять, каких дел могут наворотить такие ячейки под патронатом российских спецслужб. Таким образом «Волк» и его филиалы, по сути, являются боевым крылом гибридных войск Путина в Европе.

И не только. Как известно, «Вагнер» и «Патриот» участвуют в межведомственной борьбе, что порой вредит интересам Кремля. Поэтому создававшаяся под надзором Минюста параллельно сеть «Волк», помимо выполнения задач в ЕС, имеет все признаки зонтичной, мультинациональной структуры. Это своего рода надстройка, посредством которой Москва намеревается достичь некоего кумулятивного эффекта, улучшить деятельность своих гибридных войск.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»