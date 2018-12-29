С Новым Годом, дорогие россияне! Пропагандист рассказ об основных подарках

В новом году, как и прогнозировалось еще до прошедших президентских выборов, россиян ждет существенный рост цен и тарифов на товары, услуги и недвижимость.

Главная пропагандистская площадка Российской Федерации «Россия 1» рассказала россиянам о том, какие подарки подготовили для них власти и бизнес в наступающем году. В выпуске программы «Вести-Иркутск» местный пропагандист, поздравив россиян с Новым годом, озвучил самые важные новшества грядущего года, сообщает Telegram-канал «Политота».

«По нынешним временам выступление пропагандиста на федеральном телеканале с такой тональностью можно считать вполне себе проявлением скрытого саботажа и «разжиганием», ну или попросту матерым издевательством и троллингом», – комментирую видео в Telegram-канале.

Речь в выпуске идет о прогнозируемом росте цен на товары, недвижимость и услуги для населения, а также рост тарифов ЖКХ. Россиян ждет существенное повышение цен практически на все группы товаров и услуг.

В первую очередь вырастет стоимость страхования гражданской автоответственности (ОСГА), рост стоимости страхового полиса может достигать 20% (а с учетом, как считают в России процент роста цены, то от нынешней цены рост составит все 25%, и так будет по каждому пункту). Следом традиционно идут продукты питания, тут прогнозируется рост до 17% (что составит от нынешней цены более 20%). Подорожает на 15% (т. е. практически на 18% от нынешних цен) и стоимость недвижимости, при роста свыше 4% (т. е. около 5%) тарифов на услуги ЖКХ.

На 4% и более (т. е. в районе 5% от нынешних цен) ожидается рост на топливо, сигареты, услуги операторов связи и провайдеров Интернет. К обуви тоже придется относится очень бережно, надевать ее по великим праздникам, например, по случаю визита нацлидера Владимира Путина в регион, – тут прогнозируется рост до 7% (а где 7 там и 8, если считать от нынешних цен).

Болеть власти России тоже не рекомендую, ожидается рост на лекарственные препараты до 10% (т. е. 11% от нынешней цены). Бережно следует относится и к бытовой технике, компьютерам и средствам связи, тут ожидают роста цен до 10%. А вот путешествовать по России железнодорожным транспортом придется теперь меньше, рост цен на билеты ожидается около 4%.

Зато не сильно возрастет стоимость шампанского и вина – менее 1%, видимо подсластить горе решили, хоть как-то. А вот автомобили и вовсе останутся почти по прежним ценам, рост ожидается всего-то на 0,2%.

Telegram-канал «Политота»