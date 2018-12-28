Новый год войны за Украину, – Муждабаев

Украине предстоит пережить еще один тяжелый год войны с Россией, и это требует от украинцев сделать обдуманный и взвешенный выбор и не вестись на красивые посулы…

Обещаю: это видео не испортит вам настроение праздника. Мой свежий ролик — это спокойный разговор о том, о чем надо думать и что надо иметь в виду каждому из нас, чтобы в следующем году под фанфары лозунгов, рассчитанных на очень, скажем так, наивных людей, не просрать страну, – рассказывает Айдер Муждабаев в ролике размещенном на YouTube-канале.

Наступающий год будет не менее трудным чем 2014. Россия бросил много сил, что ликвидировать все достижения Украины за прошедшие 5 лет.

Муждабаев призывает делать ответственный выбор и не верить тем, кто предлагает «договорится» с Путиным. Украине не о чем договариваться с нацлидером России.

Айдер Муждабаев, YouTube