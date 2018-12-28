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Новости

Сооружение Россией мостов, заборов или ограждений не изменит статус украинского Крыма, – МИД Украины

МИД Украины
28 декабря 2018

ФСБ возвело заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщения о строительстве забора на админгранице Крыма и Херсонской области. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко написала в Twitter.

«Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.

По данным ФСБ, заграждение достигает 60 километров в длину и 2 метра в высоту.

МИД Украины

Tags: МИД Украины, Россия, Украина, фсб

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