Сооружение Россией мостов, заборов или ограждений не изменит статус украинского Крыма, – МИД Украины

ФСБ возвело заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщения о строительстве забора на админгранице Крыма и Херсонской области. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко написала в Twitter.

«Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна», – говорится в сообщении.

Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) December 28, 2018

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма.

По данным ФСБ, заграждение достигает 60 километров в длину и 2 метра в высоту.

МИД Украины