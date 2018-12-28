Реальна ли в России буржуазная революция против номенклатуры?, – Эйдман

Для того, чтобы в России сложилась революционная ситуация, должны возникнуть благоприятные условия в следствии смерти тирана, обострения кризиса, военного поражение или других причин.

Мэр Клинцов, прославившийся тем, что отправил свою дочку и детей других местных чиновников под видом бедных сироток на халяву в Турцию, богаче большинства европейских лидеров, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Не всякий американский сенатор заработал себе даже на одни часы из огромной коллекции члена Совфеда Клишаса. Российская бюрократия – одна из самых богатых в мире. Мэры Лондона или Парижа – нищеброды по сравнению с чиновниками из какого-нибудь Мухасранска.

В России с советских времен бюрократия (номенклатура) – не профессиональная страта, а правящий класс. За последние годы он сказочно обогатился и укрепил свою власть.

Реальна ли буржуазная революция против номенклатуры?Мэр Клинцов, прославившийся тем, что отправил свою дочку и детей… Опубліковано Игорем Эйдманом Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

Российские предприниматели, наоборот, потеряли политическое влияние и попали в полную зависимость от номенклатуры (в том числе чекистской). Бизнес делится на непривилегированный и привилегированный (фактически часть номенклатуры).

Первый платит чиновникам и спецслужбам за то, чтобы они его не трогали, а второй – за привилегированное положение на рынке. В последнее время нарастает естественный антагонизм между первыми и вторыми: между предпринимателями и рыночными агентами номенклатуры.

В России можно выделить три категории населения по отношению к позициям власти и обладанию собственностью:

1. номенклатура (включая ее прямых агентов в бизнесе): есть и позиции власти, и капитал;

2. непривилегированный (слабо связанный с номенклатурой) бизнес: еще остались какие-то капиталы, но от власти отчужден, она его все сильнее душит;

3. большая часть населения: нет ни власти, ни капиталов.

Таким образом непривилегированная часть российского бизнеса находится в ситуации статусной рассогласованности: имеет еще достаточно высокие позиции в иерархии собственности, но при этом лишена доступа к власти и дискриминируется. Такие люди обычно мотивированы поддерживать революционные перемены.

Недаром в начале века многие еврейские и старообрядческие купцы помогали революции. Сейчас в положении богатых евреев в царской России добрая половина предпринимателей, дискриминированных по отношению к ставленникам номенклатуры.

В стране есть масса населения, которой нечего терять кроме труда за три копейки, и буржуазия в ситуации статусной рассогласованности. Обе эти группы мотивированы выступить против номенклатуры.

Для того, чтобы подобная перспектива реализовалась, должна сложиться благоприятная ситуация, зависящая от субъективных факторов (смерть тирана, обострение кризиса, военное поражение или т.д.).

Игорь Эйдман, Facebook