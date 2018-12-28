России окончательно отказалась обсуждать вопрос обмена военнопленных и заложников, – Геращенко

Россия отказывается обсуждать вопрос обмена военнопленных и заложников, полностью игнорируя предложения украинской стороны.

Российская сторона окончательно отказалась от проведения видеоконференции, посвященной освобождению заложников и обмену пленными. первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила об этом сегодня в Facebook.

«Россияне и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Вынуждена констатировать и пассивную позицию координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе», – написала Геращенко.

Росіяни і їх маріонетки з ОРДЛО остаточно відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи 29 грудня… Опубліковано Iryna Gerashchenko Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

В связи с этим она обратилась с инициативой к ТКГ немедленно провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы «по одному вопросу – освобождению заложников», чтобы в присутствии Евгения Марчука, Мартина Сайдика и Бориса Грызлова «пройтись по каждой фамилии во всех возможных списках и все-таки разблокировать освобождение заложников».

По ее словам, представители РФ так и не дали ни одного ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля. Так же РФ не ответила на эти предложения ни по дипломатическим каналам, ни на запросы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

«Зато боевики продолжают вставлять в свои требования – списки освобождения россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове. На это время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев. А от нас требуют освободить 196. И это у них называется «обмен всех установленных на всех установленных», – заявила она.

Напомним, на последнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители России покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла вопрос об освобождении заложников.

«Украинско-Российское обозрение»