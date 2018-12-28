«Заноза украинского вопроса» портит отношения России как с Западом, так и с Востоком, – Лукьянов

В России понимают, что отношения с Украиной, осложненные агрессивной политикой Кремля в отношение Киева, создают непреодолимые проблемы и не дают достичь компромиссов с потенциальными партнерами.

В России назвали «занозой» проблему российско-украинских отношений и подчеркнули, что Кремль оказался в результате в «невыгодном положении». Глава Совета по внешней и обороной политике России Федор Лукьянов рассказал об этом в интервью «Интерфаксу».

«Украинский кризис – глубокая и чреватая самыми разными осложнениями заноза, Россия там в невыгодном положении. И урон отношениям с Западом, который этот кризис нанес, сказывается и на отношениях с Востоком. Они лишены необходимого баланса, и российские собеседники на Востоке прекрасно понимают вынужденную однобокость российской политики и, конечно, готовы этим пользоваться», – подчеркнул эксперт.

Коснулся Лукьянов и вопроса взаимоотношений России с Советом Европы в целом, и с ПАСЕ, в частности. Российский эксперт считает основной проблемой во взаимоотношения России и Совета Европы невозможность «достичь компромиссов» по «украинскому вопросу».

«Совет Европы – тема больная, Россия оттуда грозит выйти не с бухты-барахты, а потому что ее участие там резко ограничено, и теперь уже непонятно, как можно выйти из все более глухого тупика, обойти украинский вопрос, который Украина и ее близкие партнеры старательно выводят на передний план, делают предварительным условием для всего. По существу деятельности Совета Европы (а ПАСЕ – лишь его часть, причем не самая главная) будет очень печально, если Россия покинет эту организацию. Все-таки она была когда-то создана и функционировала как носитель гуманитарных стандартов, для России столь же важных, как и для всех остальных», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Лукьянов подчеркнул, что «политическая логика» развития событий исключает достижения «компромиссов». В нынешних политических реалиях, на текущем этапе отношений России с другими странами это уже очень сложно.

«Интерфакс»