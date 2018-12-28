Фейгин заявил о старте в январе проекта базы данных по российским преступлением

Россияне во власти или близкие к ней, которые подозреваются в совершение преступлений будут проверятся по 6 критериям, будет несколько степеней оценки достоверности данных о них.

В январе месяце стартует проект «Форума Свободной России» по созданию базы данных по российским чиновники, олигархи, пропагандисты несущим прямую ответственность за противоправные действия властей и реализацию агрессивной политики Кремля. Российский юрист и участник «Форума Свободной России» Марк Фейгин сообщил об этом в Twitter.

«Во второй половине января стартует проект Форума Свободной России «БАЗА». Туда мы соберем все отребье, которому самое место за решеткой. Но пока они хозяева России: чиновники, олигархи, пропагандисты», – говорится в сообщении.

Дорогие френды! Во второй половине января стартует проект Форума Свободной России «БАЗА». Туда мы соберём всё отребье, которому самое место за решёткой. Но пока они хозяева России: чиновники, олигархи, пропагандисты. В новом году пожелаем им всем сдохнуть! — Mark Feygin (@FeyginMark) December 27, 2018

«В новом году пожелаем им всем сдохнуть!», – добавил Фейгин.

В начале декабря Фейгин анонсировал идею создания базы данных по преступлениям российских властей, близких к ним олигархов, на которых российский режим опирается и обслуживающих их всех пропагандистов. Российский юрист рассказал об этом тогда корреспонденту «Левого Берега», комментируя свою идею.

«База – это наш ответ на действия людей, которые по случаю ворвались во власть и чувствуют свою совершенную безнаказанность. С ней (безнаказанностью – ред.) мы и будем вести борьбу способом публичного опозоривания, которая в конечном итоге будет вести к процессуальным действиям в будущем», – сказал он.

Адвокат рассказал, что отбираться люди туда будут по 6 критериям, будет несколько степеней проверки – фактчекинг, перед тем как фамилия попадет в базу.

Фейгин объявил, что дан старт формирования групп людей в регионах, которые будут подавать (гласно или инкогнито) фамилии нарушителей. Он прогнозирует, что на первом этапе в «Базе» может оказаться несколько тысяч человек.

«Конечно, людей причастных к преступлениям может быть больше, но мы будем отбирать тех, кто несет явную, прямую ответственность за то, что они сделали», – сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Левого Берега» о том, будут ли вноситься туда российские граждане, виновные в преступлениях против украинцев, Фейгин подтвердил такую возможность. «Это самая сочная часть нарушителей, они конечно же там появятся», сказал он, сравнив «Базу» с украинским «Миротворцем».

«Украинско-Российское обозрение»