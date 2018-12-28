Меркель и Макрон потребовали от Путина немедленного освобождения украинских моряков

Главы Германии и Франции потребовали от России обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный транзит для всех судов через Керченский пролив.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от президента России Владимира Путина обеспечить беспрепятственное прохождение всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения украинских моряков. Меркель и Макрона потребовали освобождения украинских в совместном заявлении о ситуации в Украине, обнародованном сегодня, передает «Левый Берег».

«Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они тоже должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники в кругу своих семей», – сказано в заявлении.

Меркель и Макрон также приветствовали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина – Россия – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) об установлении режима тишины на время новогодних и рождественских праздников.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об освобождении моряков.

«Левый Берег»