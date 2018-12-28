Выявлены факты свидетельствующие, что адвокат Трампа мог встречаться с россиянами в Чехии в 2016 году

Разведка Чехии зафиксировала в конце август или начале сентябре телефонный разговор между россиянами, в котором говорилось о присутствии Коэна в Праге. Сам Коэн это отрицает.

Мобильный телефон бывшего адвоката и «помощника» президента Дональда Трампа, Майкла Коэна, в 2016 году подключался к вышкам сотовой связи в Праге, что может быть подтверждением заявлений о том, что он тайно встречался там с российскими чиновниками, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает об этом «McClatchy».

В конце августа или начале сентября 2016 года разведка Чехии зафиксировала разговор между россиянами, один из которых отметил, что Коэн находится в Праге, сказали два человека, знакомые с этим инцидентом. При этом, как отмечается, существует электронное подтверждение, что мобильный телефон Коэна на короткое время регистрировался в сети сотовой связи в Праге.

Эти данные, которые ранее не сообщались, добавляют достоверности ключевой части досье бывшего британского шпиона, описывающего предполагаемую координацию между кампанией Трампа и вмешательством России в выборы.

В досье, которое Трамп назвал «кучей мусора», говорится, что Коэн и один или несколько кремлевских чиновников встречались в или около чешской столицы, чтобы найти способы ограничить обнаружение тесной «связи» между кампанией Трампа и Россией.

Новая информация о местоположении сотового телефона Коэна, не объясняет, почему он был там и с кем встречался. Но она доказывает, что Коэн находился в Праге или около нее во время предполагаемой встречи.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, оба недавно всплывших перехвата были переданы специальному советнику ФБР Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство РФ в выборы в США и вероятный сговор Трампа с россиянами.

В апреле 2018 года McClatchy сообщил, что Мюллер получил доказательства того, что Коэн приезжал в Прагу из Германии в конце августа или начале сентября 2016 года, но не сообщало, как была получена эта информация.

Тогда Коэн заявлял, что вообще никогда не бывал в Чехии.

«McClatchy»