Российская правозащитника рассказала об условиях в которых содержится Сенцов в колонии Лабытнанги

Условия типичные. Телефоном Сенцов может пользоваться не чаще, чем раз в месяц. Газеты идут с опозданием примерно на месяц.

Российская правозащитница Татьяна Щур сообщила об условиях содержания в колонии Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает «Укринформ».

«Условия типичные, отряд примерно такой же, как у Кольченко (двухъярусные кровати; около 70-ти человек, точного количества Олег не называет), есть комната для приема пищи с холодильником, столом и полками для продуктов, электрическим чайником. Есть «красный уголок» с телевизором, который можно смотреть по расписанию», – рассказала Щур.

По ее словам, из опыта посещения Кольченко в ИК-6 в Копейске, в таком «красном уголке» особенно нельзя уединиться.

Телефоном Сенцов может пользоваться не чаще, чем раз в месяц. Количество вызовов законом не ограничено, но большая очередь на звонки. Сенцов пишет, что «это еще хорошо, поскольку в других отрядах люди могут звонить не чаще, чем раз в 2-3 месяца». Газеты Сенцову идут с опозданием примерно на месяц, но под давлением после жалоб и огласки в Европарламенте, они до него все же доходят.

Правозащитница уточнила, что последнее письмо, которое она получила от Сенцова, датировано 24 декабря.

«В нем Олег еще раз благодарит за посылку, которую ему вручили через месяц задержки после того, как мы обратились с жалобами в такие инстанции: начальник колонии, начальник УФСИН по ЯНАО, Прокуратура по надзору ЯНАО, Генпрокуатура РФ, ФСИН России, сайт президента РФ. Поскольку именно в эти дни сестра Олега Наталья Каплан находилась в Страсбурге, то ситуацию с неврученням посылки и недопуском до магазина в течение 2-х месяцев после прекращения голодовки она часто озвучивала. Посылку вручили как раз накануне вручения премии Европарламента. Письмо Олега об этом дошло до нас мгновенно», – отметила Щур.

Также стало известно, что диски с фильмами, которые подобрали Сенцову коллеги-кинематографисты, в том числе запись кастинга к фильму «Номера» по его пьесе, отправлены на цензуру. Позже начальник УФСИН РФ по ЯНАО сообщил, что получение фильмов запрещено, поскольку режим содержания не позволяет. Это разрешается только осужденным на облегченных условиях содержания. У Сенцова условия общие.

Напомним, 21 декабря Сенцова выписали из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

Согласно обвинительному заключению, по которому приговорили Сенцова и его товарища Александра Кольченко, в апреле 2014 года Сенцов создал в Крыму «террористическое сообщество», которое получало указания от неизвестных лиц в Киеве. Целью сообщества была «дестабилизация обстановки» в Крыму и «воздействие на органы власти»: «крымские террористы» якобы пытались заставить Россию отказаться от решения о принятии полуострова в свой состав.

Участники сообщества совершили два «террористических акта» в Симферополе – поджог двери офиса «Руской общины Крыма» и окна местного отделения «Единой Росиии», а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы, а Кольченко – к 10 годам.

«Укринформ»