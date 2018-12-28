В Украине открывается сеть российских пиццерий Dodo Pizza

Первая пиццерия сети будет открыт в городе Запорожье в конце марта будущего года.

Российская сеть пиццерий Dodo Pizza откроет пиццерию в Запорожье в конце марта 2019 года. Cовладелец сети Федор Овчинников сообщил об этом в Facebook.

«Под самый Новый год делюсь с вами радостной удивительной новостью. Сегодня грандиозный день);. Мы официально объявляем о запуске Dodo Pizza в Украине! Уже через несколько месяцев первая пиццерия начнет доставлять в городе Запорожье», – написал он.

Овчинников также отметил, что сейчас в сети 440 пиццерий в 11 странах мира.

«Теперь наши стандарты, наша открытость, наши принципы будут работать в еще одной прекрасной стране. Это взвешенное решение. Мы долго к этому шли. Наши первые партнеры на протяжении года убеждали нас, что время пришло – их настойчивости можно позавидовать. Мы ценим такой подход и верим в силу намерения. Мы верим в отношения между людьми, партнерство между предпринимателями», – отметил он.

«Наша первая пиццерия откроется в городе Запорожье в конце марта 2019 года. Это красивый южный город на берегу реки Днепр. Пиццерия откроется в большом двухэтажном здание на одной из центральных города. Только посмотрите какой она будет красоткой», – добавил Овчинников.

Под самый Новый год делюсь с вами радостной удивительной новостью. Сегодня грандиозный день) Мы официально объявляем о… Опубліковано Fedor Ovchinnikov Четвер, 27 грудня 2018 р.

Напомним, в 2014 году, в начале российской агрессии, был составлен список крупнейших российских активов в Украине.

В число крупнейших активов России и ее олигархов в Украине на 2014 год входили:

– Проминвестбанк (государство РФ);;

– Сбербанк России (государство РФ);;

– ВТБ Банк (государство РФ);;

– «Индустриальный союз Донбасса» (50% – Александр Катунин);;

– Альфа-банк («Альфа-групп» Михаила Фридмана);;

– «Мегаполис-Украина» (Игорь Кесаев);;

– «Донецксталь» (Виктор Нусенкис);;

– «Запорожсталь» (50% – Александр Катунин);

– «Киевстар» («Альфа-групп» Михаила Фридмана);

– «ТНК-BP Коммерс» («Роснефть»);

– «Энергостандарт» (Константин Григоришин);

– «МТС-Украина» («АФК Система» Владимира Евтушенко);

– ЮГОК («Евраз» Романа Абрамовича);

– VS Energy International (Александр Бабаков);

– «Лукойл-Украина» («Лукойл» Вагита Аликперова);

– «Газпром сбыт Украина» (государство РФ);

– Крюковский вагонзавод (25% – Станислав Гамзалов);

– «Евраз Украина» (Роман Абрамович);

– «Альянс ойл Украина» (братья Бажаевы);

– «Запорожтрансформатор» (Константин Григоришин);

– «Карпатнефтехим» («Лукойл» Вагита Аликперова);

– Николаевский глиноземный завод (Олег Дерипаска);

– ДЭМЗ (Вадим Варшавский);

– «Океан плаза» (Аркадий Ротенберг);

– «Лугансктепловоз» (Алишер Усманов);

– М.С.Л. («Альфа-групп» Михаила Фридмана);

– «Патриот» (Finstar Олега Бойко);

– Побужский ферроникелевый комбинат (Александр Бронштейн);

– КрымТЭЦ (Константин Григоришин);

– «Украинские агроинвестиции» (Михаил Прохоров);

– «Энергомашспецсталь» (50% – «Росатом»);

– «Днепрометиз» (Алексей Мордашов);

– «Инго Украина» («Ингосстрах»);

– «Провидна» («Росгосстрах»);

– «Альфа страхование» («Альфа-групп» Михаила Фридмана);

– контейнерный терминал «Ильичевск» (Global Ports);

– «Премьер Палац» (Александр Бабаков);

– «Фармстандарт-Биолек» («Фармстандарт»).

Представительство украинского бизнеса в России на 2014 год было намного скромнее. В частности «Кернел» Андрея Веревского владеет заводами по производству подсолнечного масла и долей в одном из российских портов. ДТЭК Рината Ахметова принадлежат три угольные шахты и обогатительная фабрика. Юрию Иванющенко и Ивану Аврамову – Армавирский тяжмаш, Петру Порошенко – Липецкая конфетная фабрика, Анатолию Юркевичу – Останкинский молочный комбинат.

«Украинско-Российское обозрение»