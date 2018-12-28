В Украине открывается сеть российских пиццерий Dodo Pizza

Первая пиццерия сети будет открыт в городе Запорожье в конце марта будущего года.
Российская сеть пиццерий Dodo Pizza откроет пиццерию в Запорожье в конце марта 2019 года. Cовладелец сети Федор Овчинников сообщил об этом в Facebook.
«Под самый Новый год делюсь с вами радостной удивительной новостью. Сегодня грандиозный день);. Мы официально объявляем о запуске Dodo Pizza в Украине! Уже через несколько месяцев первая пиццерия начнет доставлять в городе Запорожье», – написал он.
Овчинников также отметил, что сейчас в сети 440 пиццерий в 11 странах мира.
«Теперь наши стандарты, наша открытость, наши принципы будут работать в еще одной прекрасной стране. Это взвешенное решение. Мы долго к этому шли. Наши первые партнеры на протяжении года убеждали нас, что время пришло – их настойчивости можно позавидовать. Мы ценим такой подход и верим в силу намерения. Мы верим в отношения между людьми, партнерство между предпринимателями», – отметил он.
«Наша первая пиццерия откроется в городе Запорожье в конце марта 2019 года. Это красивый южный город на берегу реки Днепр. Пиццерия откроется в большом двухэтажном здание на одной из центральных города. Только посмотрите какой она будет красоткой», – добавил Овчинников.
Под самый Новый год делюсь с вами радостной удивительной новостью. Сегодня грандиозный день) Мы официально объявляем о…
Опубліковано Fedor Ovchinnikov Четвер, 27 грудня 2018 р.
Напомним, в 2014 году, в начале российской агрессии, был составлен список крупнейших российских активов в Украине.
В число крупнейших активов России и ее олигархов в Украине на 2014 год входили:
– Проминвестбанк (государство РФ);;
– Сбербанк России (государство РФ);;
– ВТБ Банк (государство РФ);;
– «Индустриальный союз Донбасса» (50% – Александр Катунин);;
– Альфа-банк («Альфа-групп» Михаила Фридмана);;
– «Мегаполис-Украина» (Игорь Кесаев);;
– «Донецксталь» (Виктор Нусенкис);;
– «Запорожсталь» (50% – Александр Катунин);
– «Киевстар» («Альфа-групп» Михаила Фридмана);
– «ТНК-BP Коммерс» («Роснефть»);
– «Энергостандарт» (Константин Григоришин);
– «МТС-Украина» («АФК Система» Владимира Евтушенко);
– ЮГОК («Евраз» Романа Абрамовича);
– VS Energy International (Александр Бабаков);
– «Лукойл-Украина» («Лукойл» Вагита Аликперова);
– «Газпром сбыт Украина» (государство РФ);
– Крюковский вагонзавод (25% – Станислав Гамзалов);
– «Евраз Украина» (Роман Абрамович);
– «Альянс ойл Украина» (братья Бажаевы);
– «Запорожтрансформатор» (Константин Григоришин);
– «Карпатнефтехим» («Лукойл» Вагита Аликперова);
– Николаевский глиноземный завод (Олег Дерипаска);
– ДЭМЗ (Вадим Варшавский);
– «Океан плаза» (Аркадий Ротенберг);
– «Лугансктепловоз» (Алишер Усманов);
– М.С.Л. («Альфа-групп» Михаила Фридмана);
– «Патриот» (Finstar Олега Бойко);
– Побужский ферроникелевый комбинат (Александр Бронштейн);
– КрымТЭЦ (Константин Григоришин);
– «Украинские агроинвестиции» (Михаил Прохоров);
– «Энергомашспецсталь» (50% – «Росатом»);
– «Днепрометиз» (Алексей Мордашов);
– «Инго Украина» («Ингосстрах»);
– «Провидна» («Росгосстрах»);
– «Альфа страхование» («Альфа-групп» Михаила Фридмана);
– контейнерный терминал «Ильичевск» (Global Ports);
– «Премьер Палац» (Александр Бабаков);
– «Фармстандарт-Биолек» («Фармстандарт»).
Представительство украинского бизнеса в России на 2014 год было намного скромнее. В частности «Кернел» Андрея Веревского владеет заводами по производству подсолнечного масла и долей в одном из российских портов. ДТЭК Рината Ахметова принадлежат три угольные шахты и обогатительная фабрика. Юрию Иванющенко и Ивану Аврамову – Армавирский тяжмаш, Петру Порошенко – Липецкая конфетная фабрика, Анатолию Юркевичу – Останкинский молочный комбинат.
«Украинско-Российское обозрение»