Украинские консулы в середине января посетят военных моряков в московских тюрьмах

Денисова назвала даты посещения консулами военных моряков в московских СИЗО. До сих пор Украина не получила официальной информации о ранениях и лечении военнопленных моряков.

Консулы Украины посетят раненых военнопленных украинских моряков 10 января, а остальных – 14-16 января. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила об этом в эфире «ATR».

«Сегодня я получила информацию от наших консулов, что они уже получили разрешение, и 10 января смогут посетить наших мальчиков в «Матросской тишине» – Артеменко, Эйдера и Сороку. Еще раз смогут посмотреть, как они себя чувствуют, практически через месяц, ведь последний раз консулы у них были в начале декабря», – сказала Денисова.

Она еще раз подчеркнула, что до сих пор Украина не получила официальной информации о ранениях и лечении военнопленных моряков.

«Мы требуем от Москальковой и от Федотова, который руководит Советом по правам человека РФ, чтобы они дали информацию о раненых с подтверждением медицинских заключений», – сказала Денисова.

Также Денисова отметила, что остальных военнопленных моряков, которых удерживают в «Лефортово», консулы посетят 14-16 января.

Напомним, по состоянию на 27декабря все 24 военнопленные украинские моряки, захваченные РФ возле Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей – 24 человека – доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

«ATR»