Россия будет решать две основные задачи на выборах в Украине, – Морозов

Российский политолог Морозов рассказал о двух основных задачах пропагандистов Кремля на президентской кампании в Украине.

Президентская кампания в Украине – одно из важнейших событий не только внешней, но и внутренней политики Кремля. К числу главных задач российских пропагандистов относятся дальнейшее сужение российского общественного сознания и дестабилизация ситуации в Украине, – об этом на своей странице в Facebook пишет российский политолог Александр Морозов.

«Осталось меньше недели до официального начала (31 декабря) президентской кампании в Украине. Это одно из трех главных событий внутренней политики Кремля в 2019 году: три месяца федеральные медиа будут забиты подробностями выборов в Киеве», – пишет Морозов.

осталось меньше недели до официального начала (31 декабря) президентской кампании в Украине. Это одно из трех главных… Опубліковано Александром Морозовим Вівторок, 25 грудня 2018 р.

«У московских две задачи. Первая – расфокусировать сознание населения как российского, так и украинского так, чтобы оно не видело никакой разницы между свободными, конкурентными выборами с результатом, целиком зависящим от гражданской мобилизации – от так называемых выборов в РФ, Беларуси, Азербайджане и Казахстане. Вторая – стимулировать дестабилизацию в Украине, и, по возможности, ей воспользоваться. Так, чтобы можно было тревожным голосом теледиктора рассказывать российскому населению об «украинских ужасах», – подчеркнул Морозов.

Более детальный разбор ситуации с российским вмешательством в украинские выборы читайте в статье Александра Морозова « Вмешательство Кремля в украинские выборы уже началось». В статье развернуто и детально раскрываются приведенные выше тезисы и рассматриваются сценарии реализации кремлевских планов на подчинение себе Украины.

При этом в другой своей статье « Новые путинские эксперименты над Россией. Кто сумеет совершить «аварийную посадку» страны?» Морозов отмечает, что сама Россия живет в состоянии «вечного эксперимента» и констатирует, что нет сил которые смогли бы вывести страну из состояния «турбулентности».

«Украинско-Российское обозрение»