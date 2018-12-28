ФСБ построило на административной границе Крыма систему заграждений

На административной границе оккупированного Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков.

В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере оккупированного Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом «диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства», сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

Там заявили, что разработка проекта началась еще в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию. По словам собеседника агентства, инженерные сооружения на расстоянии более 60 км состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй – из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

В ФСБ также уточнили, что строительство заграждения связано попыткой «пресечения» контрабанды в оккупированный Крым.

РИА «Новости»