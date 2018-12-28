«Славянский мальчик» вырос или почему терпение России скоро лопнет?

В России никак не могут забыть об Украины. А пропагандистские штампы звучат не только в шоу на «голубых экранах», но и на официальных брифингах.

Спикер МИД России Захарова как честный человек предупреждает, что «дружеское отношение» России к Украине и украинскому народу «не безгранично», требует для русского языка «хоть какой-то статус», не хочет видеть наши корабли в Керченском проливе и размышляет об истории. Разбираем ее тезисы по косточкам, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Треть времени в спиче Захаровой занимает Украина. От «критики» действий украинских властей, которые по ее версии установили «фашистский режим», до вечного российского «жупела» – Степан Бандера. Не забыла и про русский язык.

В конце порекомендовал посмотреть фильм «Обыкновенный фашизм». Цимбалюк присоединяется к рекомендации «голоса МИД России» – найдете много общего с путинской Россией.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»