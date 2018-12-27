На Донбассе против Украины воюет более десяти тысяч россиян, – Наев

Это регулярные подразделения восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в России в городе Новочеркасске. Не редко они вооружены новейшим российски оружием.

На оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян. Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об этом в интервью «Интерфакс-Украина».

«Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований – первого и второго армейских корпусов общей численностью около 32 тысяч человек, 11 тысяч из которых – россияне. Руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил России», – сказал он.

Наев отметил, что это не добровольческое ополчение так называемых «ЛНР»/«ДНР».

«Это регулярные подразделения, которые своей системой управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в городе Новочеркасске Российской Федерации», – заявил он.

«Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение в частности, средства радиоэлектронной борьбы «Репелленты», «Житель», «Шиповник-Аэро». Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и на глубину до 60 км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины», – рассказал командующий ООС.

Наев, так же уточнил, что с начала операции Объединенных сил потери российских оккупационных сил на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными.

«По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники», – сказал он.

«Интерфакс-Украина»