Украина передала в Россию тело погибшего в тюрьме российского наемника

Погибший в результате несчастного случая наемник Иванов, участвовавший в российской агрессии на Донбассе будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области.

Из Дрогобыча в Украине передала в Россию тело погибшего в тюрьме российского наемника Валерия Иванова сообщает российского информагентства «ТАСС».

Погибший будет похоронен на родине в городе Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщил «представитель «ЛНР» в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Родион Мирошник.

По его словам, на похороны прибудет «делегация «ЛНР» с представителями правительства республики, Народного совета и Народной милиции».

19 декабря омбудсмен Людмила Денисова заявила, что осужденный погиб из-за падения с лестницы во время вкручивания лампочки в тюрьме во Львовской области.

19 декабря Россия отказалась забирать тело Иванова. При жизни он просил нацлидера России Владимира Путина об обмене, но так и не дождался его.

«ТАСС»