Кремль задумал менять Конституцию. Найдутся ли те, кто возразит?

Позиция не сформирована: так в Кремле прокомментировали инициативу Володина. Накануне спикер Госдумы предложил нацлидеру проанализировать эффективность норм Конституции.

Дмитрий Песков отказался уточнять, какие именно положения Конституции нуждаются в доработке. Пресс-секретарь президента сослался на то, что пока речь идет лишь о предложениях со стороны. Исполнительной власти по этому поводу сказать нечего. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что наверху задумались о так называемой перспективе 2024 года.

Кремль подпустил туману: ничего не знаем, не разрабатываем. Предложения есть, а реакции у нас на них нет. В этом и заключается основная тактика – инициатива должна поступать с мест.

Действующего главу государства необходимо попросить о чем-то важном. Скорее всего, о том, чтобы остаться на посту в 2024 году.

Вячеслав Володин предложил президенту оценить вместе с экспертами некоторые положения российской Конституции на предмет соответствия новым реалиям и новым решениям власти. Это уже как минимум четвертое по счету предложение что-то там пересмотреть в Основном законе страны.

Начало положил в октябре председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Затем уже в День Конституции 12 декабря и президент, и премьер допустили точечные изменения или перенастройку. И вот спикер Госдумы выступает уже с конкретными предложениями. То есть речь идет уже о том, чтобы начать делать эту самую перенастройку. И очень может быть, что именно председатель Госдумы хочет возглавить эту работу.

Здесь нелишне напомнить, что именно Вячеславу Викторовичу в его бытность куратором внутренней политики страны принадлежит авторство бессмертной фразы «Путин – это Россия». И если у кого-то были еще сомнения, то теперь их практически не остается.

Похоже, что-то действительно готовится. Что здесь может прийти в голову? Только одно: Владимир Путин после истечения президентских полномочий остается у власти. Почему? Ответ знает Володин: потому что Путин – это Россия. В каком качестве, это уже неважно.

Кремль, естественно, все опровергает. Однако процесс запущен. Теперь по закону жанра нужна реакция общества. И она начнет поступать – здесь сомневаться не приходится. С мест польется поток предложений, что именно и как следует поменять в Основном законе страны.

Это работа не одного дня – пять лет еще есть в запасе. Одновременно должно быть представлена некая концепция реформы государственной власти, ее тоже будут обсуждать, вбрасывать разные варианты.

Например, упразднить за ненадобностью Госдуму или Совет Федерации, отменить в принципе институт выборов, назначать губернаторов и мэров и, соответственно, наоборот. Будут круглые столы, жаркие дискуссии. Это нужно для того, чтобы показать: есть много неконструктивных предложений и даже крайности.

Но власть у нас ответственная, и примет она единственно верное в такой ситуации решение. И в итоге случится неизбежное.

Можно даже предположить, что это будет многоходовая комбинация: в качестве компенсации примут еще какой-нибудь прогрессивный законопроект. Но у нашего общества есть все легальные возможности не согласиться. Ведь для того все это и делается, чтобы изучить реакцию.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»