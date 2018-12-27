Глубоко законспирированная российская агентура работает по всему юго-востоку Украины и в Киеве, – СБУ

Российские агенты в Украине в значительной степени переформатирована на проведение глубоко законспирированных и длительных операций.

Информаторы российской военной разведки действуют на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в Киевской области. Представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк заявил об этом на брифинге в четверг.

По его словам, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации «остается в авангарде агрессивной политики Кремля в отношении Украины»

Настюк напомнил: «Именно представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации напрямую организовывали аннексию Крыма и переход под контроль России значительной части территории Донецкой и Луганской областей».

«Сейчас, когда существенно укреплены Вооруженные силы Украины и силовые структуры, работа ГУ ГШ ВС РФ в значительной степени переформатирована на проведение глубоко законспирированных и длительных операций. Их целью является подрыв обороноспособности нашей страны и существенное ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения», – заявил представитель контрразведки СБУ.

«При этом используются откровенно диверсионные и террористические методы: похищения людей, подрывы, политические убийства и так далее», – добавил он.

«В настоящее время разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются и организуются не только с территории Российской Федерации, но и теми подразделениями ГУ ГШ ВС РФ, которые дислоцируются на территории аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – подчеркнул Настюк.

По выводам контрразведки, Россию, прежде всего, интересует: информация с ограниченным доступом о ВСУ, силовые структуры и правоохранительные органы, оборонно-промышленный комплекс, объекты критической инфраструктуры Украины

Настюк сказал: «Деятельность агентов, информаторських сетей, агентурно-боевых групп российской военной разведки разоблачена на территории всех юго-восточных областей Украины, а также столичного региона».

Он рассказал о недавних операциях по разоблачению агентурных сетей в Николаевской области, а также в Одесской и Харьковской областях.

В Николаевской области разоблачили агентурную сеть российской военной разведки и прекратили ее противоправную деятельность. В частности, 20 декабря задержали руководителя этой агентурной сети – гражданина Украины 1961 года, капитана 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе, который также имеет российское гражданство.

«Он был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ в Севастополе и неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч», – заявил представитель контрразведки Владимир Настюк.

«По заданию российской спецслужбы бывший старший морской офицер и его пособники осуществляли сбор и передачу информации с ограниченным доступом о функционировании военных подразделений на территории Очаковского гарнизона Николаевской области, а также их привлечении к проведению Операции объединенных сил на востоке Украины», – рассказал он.

«Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшем руководстве на территории Очаковского района подполья для проведения различного рода мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе», – заявили в контрразведке СБУ.

По месту жительства обнаруженного агента собрали доказательства преступления: «средства связи с российскими разведчиками, компьютерная техника, электронные накопители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, а также документальные материалы, в том числе с ограниченным доступом».

Мужчина свою вину признал.

На основании ст. 111 УК «государственная измена» руководителю агентурной сети избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В отношении других членов сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются оперативно-следственные действия.

«Одновременно были проведены операции по разоблачению российской агентурной военной разведки в Одесской и Харьковской областях», – сообщил также Настюк.

СБУ