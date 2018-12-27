Благочинный Московского патриарха угрожает приходу перешедшему в Православную церковь Украины

Стало известно о первых угрозах от УПЦ МП приходу в Хмельницкой области, перешедшему в ПЦУ. Благочинный УПЦ МП собрался показать прихожанам «кузькину мать».

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) заявил, что приход Православной церкви Украины в селе Доброгорща (Хмельницкий район), решивший на этой неделе покинуть Московский патриархат, получил угрозы от местного благочинного УПЦ МП. Митрополит Антоний сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«С утра все село в слезах – благочинный местный РПЦ в Хмельницком районе телефонными дзонкамы грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла в поместную церковь. По его словам, озвученных верующими, в это воскресенье с «группой» поддержки приедет служить литургию и покажет всем и «и независимую Украину, и самостоятельную церковь, и кузькину мать заодно»», – говорится в сообщении митрополита.

Ось тепер ЗМІ та відповідні органи допомагайте громаді в Доброгобщах! Зранку все село в сльозах — благочинний місцевий… Опубліковано Митрополитом Антонієм Махотою Четвер, 27 грудня 2018 р.

Благочинным хмельницкого благочиния УПЦ МП является протоиерей Владимир Заяц.

Прихожане Свято-Николаевской церкви в Доброгорще провели в селе опрос, в котором принял участие 231 человек. Абсолютное большинство поддержали переход в состав ПЦУ, двое голосовали против, шесть воздержались, говорится в сюжете телеканала «Подолье-центр».

«Мы нашли четырех человек, которые согласились обойти со списками все село. Разбили его на участки, и эти люди прошлись по селу. Записывали фамилию, имя, отчество и две графы: кто хочет, чтобы в селе была украинская церковь, и кто хочет, чтобы осталась русская церковь», – рассказала одна из прихожанок.

Напомним, что благочинный – в православной церкви административная должность священника, при назначении на которую он становится одним из помощников епископа в части надзора за порядком в определенном церковном округе в составе епархии, называемом благочинием. Благочинный является своеобразным посредником между приходом и епархиальным управлением по ряду вопросов. Благочинного назначает правящий архиерей епархии из числа ее священнослужителей, как правило, проживающих на этой территории.

«Украинско-Российское обозрение»