Санкции против двуликих пророссийских сил Украины. К чему Путин принуждает Новинского, Вилкула, Добкина и прочих?

Российская Федерация расширила санкционный пакет в отношении Украины. Это продуманная стратегия или внезапный разрыв шаблона?

В обновленный список санкций, одобренный Кремлем, вошли 567 физических и 75 юридических лиц. С перечнем можно ознакомиться на сайте правительства РФ. Первоначальный санкционный пакет был сформирован российскими правительственными чиновниками в октябре 2017 г., пишет Алексей Кущ на страницах «Деловой Столицы»

Не прошло и нескольких месяцев, как в старом добром эпистолярном стиле нас ожидало знакомое P.S. – продолжение следует. Почти как в известном фильме «Человек с бульвара капуцинов», когда новый кинопрокатчик, прибывший на смену своему предшественнику, сеявшему доброе и вечное, призвал парней из салуна на совершенно иное зрелище: «Парни, кончайте эти споли! Вас ждет вторая серия».

«Многосерийность» санкционного телесериала в стиле «Войны престолов» заложена в специально принятом государственной Думой РФ законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», который был оперативно разработан и утвержден летом 2017-го.

Отныне у России также появился свой вариант закона в стиле «отсель грозить мы будем…», и его ключевая задача – формировать по возможности симметричный ответ на аналогичный закон США «О противодействии врагам Америки». Хотя с симметрией здесь сложилось не вполне, учитывая, что Россия зависит от Запада в части продажи ему своих энергоресурсов и привлечения новых технологий и капитала, а западный мир вполне мог бы от этого отказаться, если бы не два фундаментальных «но»: никто не может взять на себя ответственность за полную изоляцию такой страны, как Россия, по иранскому сценарию, и боязнь экономических издержек, ведь получение энергоресурсов из альтернативных источников увеличит их стоимость, а потеря российского рынка приведет к тому, что на нем будут зарабатывать те же китайцы.

В отношении Украины в Москве решили перейти «тонкую красную черту» в идеологической игре, когда все происходящее в нашей стране списывалось на вездесущих «пиндосов», а украинцы представлялись неким табуном заблудших овец, которым нужно было всего лишь «дать» правильного «барана», способного развернуть непослушную отару на восток.

В этой парадигме не было места санкциям, ведь «это же наши бараны» и нам их рано или поздно стричь. Данная стратагема отлично работала на внутреннего потребителя, когда миллионы россиян могли после просмотра очередного выпуска новостей восстановить когнитивный диссонанс: «украинцы, россияне и белорусы – один народ» и «военная угроза со стороны натовской Украины близка как никогда».

Но данная концепция была абсолютно не годной для достижения реальных внешнеполитических целей, ведь, в частности, она позволяла части наших восточных политических элит и финансово-промышленных групп заниматься любимым видом местного регионального спорта – сидением на двух стульях, на одном из которых было написано «личный интерес», а на другом – «особые отношения с РФ». Личный интерес требовал быть максимально осторожным в отношении Москвы, ведь капиталы, недвижимость, яхты, дети, любовницы, жены и собачки находились не в Белокаменной, а в Женеве, Монако или Лондоне.

В то же время,»особые отношения» с РФ были крайне необходимы для сохранения рынков сбыта продукции, закупок энергоресурсов, например, угля, то есть для зарабатывания на упомянутых выше жен, любовниц, собачек… Ну и для сохранения ментальной связи со «своим» электоратом, который обеспечивал подобному политическому двуликому «Янусу» вечную бронь в украинском парламенте.

Отныне все будет не так.

Упомянутый выше шаблон разорван от частого употребления, как резиновое изделие №2. Если в Вашингтоне охлаждение в российско-американских отношениях рассматривают в контексте геополитического доминирования в стиле «ничего личного», то в Москве на ситуацию в Украине и шире по всему внешнему периметру смотрят уже как на некую экзистенциональную черту, за которой любой потенциальный союзник должен сделать «правильный» с точки зрения РФ выбор или превратится в «потенциального противника» с очень коротким циклом жизни по превращению в противника реального. А выбор здесь особо и невелик: быть либо в сонме «мучеников», либо в компании тех, кто «просто сдохнет», выражаясь словами Путина о последствиях ядерной эскалации.

В Москве хотят сократить количество стульев под седалищным нервом восточно-украинских политических и экономических элит до минимально необходимого, чтобы можно было просто «сидеть», без политических изысков и выкрутасов. Наша пресловутая двувекторность больше не будет поддерживаться в Москве в виде рынков сбыта и доступных энергоресурсов – и даже больше: Россия не позволит неопределившимся «продавать» ее на ближайших выборах.

В предыдущих статьях мы достаточно четко предсказали, как будет раскручиваться секционная пружина: вначале под ее давление попадет киевский провластный политический и олигархический пул с «вкраплением» оппозиционного актива и их «денежных мешков». Прогнозировали и блокирование поставок угля на энергетические объекты «Центрэнерго». По касательной должно было задеть и ФПГ юго-востока, чтобы побудить их к «правильному выбору».

После такого «месседжа» из Кремля тут же был запущен новый объединительный политический проект, о вероятности которого мы также упоминали. По сути, первое «ядро» санкций было запущено в восточные «оппозиционные флеши», дабы принудить их к консолидации на выбранной не ими политической платформе. Часть политиков этот посыл услышала, часть нет.

Кроме ожидаемых «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» в санкционный список попали «Центрэнерго» и Страховая группа «ТАС». Среди персоналий, как раз те, что «не услышали»: Борис Колесников, Вадим Новинский, Александр Вилкул.

По закону жанра теперь в Москве седлают паузу, чтобы убедиться в том, что указанные личности все-таки осознали всю экзистенциональную глубину грядущего выбора. России нужна максимальная концентрация всего доступного электората для получения необходимого результата как на президентских, так и на парламентских выборах. И если на первых задача – выйти во второй тур, показать «другую Украину» и проиграть, то задача на осень – обеспечение оптимального количества депутатов, без которых построение прочной коалиции будет невозможно.

Значит, уже в феврале стоит ожидать новой волны санкций, которые окончательно «замаркируют» украинский политический и экономический истеблишмент по принципу «свой-чужой» и значит, в случае если месседжи Кремля не будут опять услышаны, стоит ожидать давление на Мариуполь, дополнительные ограничения на поставки топлива и нефтепродуктов (включая и уголь), отказ от защиты интеллектуальной собственности украинских авиационных и ракетостроительных предприятий на территории РФ, блокировки активов одного крупнейшего ФПГ нашей страны в России и внесение в персональный список санкций его собственника.

В условиях отсутствия в Украине планирования превентивных мер, что и было доказано событиями в Азовском море, а также на фоне анемичной секционной политики, реализуемой нашими уполномоченными государственными органами, нам остается надеяться лишь на то, на что надеялся Стинг во времена «холодной войны», то есть верить в то, что: «русские тоже любят своих детей».

Алексей Кущ, «Деловая Столица»