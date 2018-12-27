«Слава Украине» или «объявить войну в России». Новый приступ антиукраинской риторики в России

Глупость не имеет государственных границ, или почему российская пропаганда использует любое топливо для работы.

Один из народных депутатов Верховной Рады – Виталий Куприй – решил поднять ставки в соревновании «Кто больше и лучше заботиться об украинском народе». Он предложил объявить, ни много ни мало, а войну России, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

В России этого только и ожидали. Кремлевские пропагандисты и политики буквально с лупой выискивают любой подходящий повод для нового витка антиукраинской риторики…

Роман Цимбалюк, «УНИАН»