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Зона "русского мира"

«Слава Украине» или «объявить войну в России». Новый приступ антиукраинской риторики в России

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
27 декабря 2018

Глупость не имеет государственных границ, или почему российская пропаганда использует любое топливо для работы.

Один из народных депутатов Верховной Рады – Виталий Куприй – решил поднять ставки в соревновании «Кто больше и лучше заботиться об украинском народе». Он предложил объявить, ни много ни мало, а войну России, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

В России этого только и ожидали. Кремлевские пропагандисты и политики буквально с лупой выискивают любой подходящий повод для нового витка антиукраинской риторики

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Виталий Куприй, матвиенко, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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