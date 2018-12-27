Под российским посольством в Киеве проходит акция в поддержку крымскотатарского народа

Участники акции требуют расследовать факты похищений и исчезновений крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

В Киеве под посольством РФ прошла 30-я ежемесячная акция #Where_is_Ervin, посвященная жертвам насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму. Корреспондент «Левого Берега» сообщает об этом с места события.

16 жителей оккупированного Крыма числятся пропавшими без вести. У здания посольства России в Киеве сегодня проходит акция с требованием расследовать похищение крымских активистов. Участники акции держат плакаты с именами пропавших в Крыму с момента его аннексии Россией.

По словам организатора мероприятия – главы общественной организации «Крым.SOS» Тамилы Ташевой – всего за время аннексии пропали более 40 человек. Часть из них арестовали, часть уже выпустили, шесть человек нашли мертвыми. Судьба 16 человек на данный момент неизвестна.

Участники используют хештег #Where_is_Ervin в честь Эрвина Ибрагимова, члена бахчисарайского Меджлиса. Эрвин пропал в ночь на 25 мая 2016 года. Его машина осталась стоять открытой недалеко от дома.

В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что российские силовики могли убить Ибрагимова. Официальной информации о его судьбе до сих пор нет.

«Левого Берега»