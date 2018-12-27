В Петербурге несколько десятков рабочих «Метрострой» объявили голодовку в шахте строящейся станции

Рабочие требуют от своего работодателя погасить задолженность по зарплате

Около 30 рабочих подрядчика ОАО «Метрострой» в Петербурге спустились в шахту строящейся станции «Театральная» и объявили голодовку, требуя выплатить зарплату, сообщает в среду пресс-служба предприятия, передают РИА «Новости».

«Мы связались с руководством нашего подрядчика – ЗАО «СМУ-11 Метрострой», где нам сообщили, что в шахте на строящейся станции «Театральная» собралось около 30 человек рабочих, которые объявили голодовку. Их требование к руководству ЗАО «СМУ-11 Метрострой» – выплатить долги по заработной плате», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на данный момент ЗАО «СМУ-11 Метрострой» ведет с работниками переговоры.

«Метрострой» сообщает, что сдало городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму порядка 1 миллиарда рублей и ожидает их оплаты до окончания 2018 года.

Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам, в том числе подрядных организаций, отмечается в сообщении.

«Руководство «Метростроя» и подрядных организаций совместно с городом делает все, чтобы до Нового года люди получили то, что заработали тяжелым трудом. Достойная и своевременная оплата должна стать нормой в метростроении», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 октября строители метрополитена в Санкт-Петербурге в четверг днем пришли к офису компании «Метрострой» на Загородном проспекте с требованием выплатить зарплату.

РИА «Новости»