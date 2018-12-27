В России выросла нелегальная торговля алкоголем. Бутлегеры креативно освоили Интернет

Несмотря на почти десятилетний запрет, продажа алкоголем через интернет растет – за 2018-й оборот увеличился на 23%, подсчитала Group-IB. Продавцы активно используют сайты-«зеркала» и продажу алкогольных «сувениров».

Объем рынка онлайн-торговли алкоголем, которая официально запрещена в России с 2007 года, вырос за 2018 год на 23%, или почти на 400 млн руб., до 2,1 млрд руб., следует из исследования специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB (есть в распоряжении «РБК»), пишет на страницах «РБК» Ольга Дубравицкая. При оценке компания исходила из числа посетителей интернет-магазинов и их конверсии в покупателей: средняя посещаемость подобного сайта составляет 190 пользователей в сутки, конверсия – 0,7%, стоимость одной покупки – 1100 руб.

Согласно анализу запросов на покупку алкоголя в поисковиках, спрос на покупку алкоголя в интернете за год вырос более чем на 35%, а на покупку с доставкой – на 30%. Количество запросов на покупку алкогольной продукции дистанционным способом увеличивается в предпраздничные месяцы (на 28% к обычному): один из пиков по количеству регистрируемых доменов для продажи спиртного пришелся на период перед майскими праздниками, волна продолжилась летом, во время чемпионата мира по футболу. Наибольшее число регистраций «алкогольных» доменов пришлось на декабрь.

Конструктор «алкоголь»

Производителям контрафактного алкоголя сегодня удается реализовывать в интернете даже очень грубые подделки. Как отмечают в Group-IB, покупка линии розлива и даже производства в интернете для злоумышленника «не сложнее заказа книги или смартфона».

В ходе исследования эксперты обнаружили десятки сайтов, предлагающих наборы для изготовления крепких спиртных напитков, один такой «алкогольный конструктор», состоящий из бутылки, этикетки, пробки и фирменной коробки, стоит 38,5 руб. Таким образом, затраты производителя на одну бутылку поддельного виски объемом 0,5 л вместе со спиртом и эссенцией составят 74 руб., подсчитали в компании.

В 2018 году алкоголем через интернет торговало 4 тыс. сайтов (и еще около 3 тыс. связанных с ними web-ресурсов), против 3 тыс. в 2017-м. При этом, как отмечают в Group-IB, ужесточение контроля регуляторных органов по блокировке сайтов приводит к созданию «зеркал» сайтов, на которые при блокировке основного ресурса быстро переводится магазин. Самая крупная подобная «алкогольная сеть» аффилированных доменов, которую выявили в Group-IB, состояла из 86 доменов.

В июне 2018-го к блокировке торгующих алкоголем сайтов подключился профильный регулятор – Росалкогольрегулирование (РАР): служба стала шестым ведомством, которое может принимать решение о внесудебной блокировке, такие же полномочия есть у Генпрокуратуры, МВД, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роскомнадзора. По данным «Роскомсвободы», на РАР приходится сейчас 0,5% в статистике распределения блокировок сайтов по ведомствам. ​

«Хотя блокировки со стороны регулятора, безусловно, имели позитивный эффект: часть крупных нелегальных алкосетей были закрыты, администраторы запрещенных ресурсов начали активно бороться с блокировками не только с помощью регистрации новых сайтов и постоянных «переездов» с домена на домен, но и с помощью различных лазеек в законе, – отмечает Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. – Широко используются схемы продажи сувениров – брелков, магнитов, табачных аксессуаров, в «подарок» к которым привозят спиртное. Также в ходу более сложные схемы – ресурсы закрытого типа с использованием QR-кодов для перехода на скрытые сайты, не индексирующиеся поисковыми системами и, следовательно, недоступные для автоматической блокировки».

По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем онлайн-заказов алкогольной продукции на сегодняшний день составляет 1,4 млн л (без учета пива и пивных напитков), или 3,2 млрд руб. в год, что выше оценок Group-IB. Количество запросов на покупку алкоголя в интернете в месяц превышает 300 тыс., подсчитали в ассоциации.

Легальный градус

Продажа алкоголя запрещена в России в 2007 году, но с 2016-го активно обсуждаются различные варианты его снятия или смягчения. В начале текущего года Минфин представил законопроект, который предполагал старт продаж алкогольной продукции уже с 2019 года, но в пилотный проект планировалось включить только вина и шампанское с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пиво, пивные напитки, сидр и медовуху. Законопроект переделывался несколько раз.

В последней версии предполагается, что первыми право продавать алкоголь онлайн получат производители и оптовые компании, а ретейлеры только с 2022 года. Тем не менее необходимые поправки пока не утверждены.

Снятие запрета на продажу спиртного через интернет обсуждалось не только на уровне России, но и на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из подготовленных представителями рынка интернет-торговли для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рекомендаций следует, что запрет на оборот в интернете, в частности алкоголя, малоэффективен и провоцирует рост теневого рынка.

Как пояснял «РБК» президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб. Он также отмечал, что продажи алкоголя онлайн могли бы поспособствовать развитию продовольственного ретейла, так как приведут к увеличению среднего чека потребительской корзины продуктами питания на 20%.

Несмотря на то что поправки, разрешающие дистанционную торговлю алкоголем,​ до сих пор не приняты, некоторые компании активно готовятся к разрешению. Так, с 11 декабря в тестовом режиме собственный каталог алкогольной продукции запустил «Яндекс.Маркет».

На первоначальном этапе компания договорилась о сотрудничестве с дистрибьюторами алкоголя L-wine, Simple, Drinx и «Винум», в каталоге представлены крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. После завершения тестового периода (планируется закончить его в первом квартале 2019 года) список партнеров компания хочет значительно расширить.

Ольга Дубравицкая, «РБК»