В Украине обсудят итоги действовавшего месяц военного положения

Сейчас готовится отчет о действие военного положения в десяти областях Украины, который будет представлен на итоговом армейском совещании.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что готовится отчет и совещание по поводу завершения военного положения. Он сказал об этом в эфире телеканала «Прямий» 26 декабря.

«Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра будет большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично», – отметил Бирюков.

Напомним, что ранее сообщалось, что советник президента Украины Юрий Бирюков заявил о том, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль и освободили от пророссийских боевиков почти всю «серую зону» на Донбассе.

«Прямий»