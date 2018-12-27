Малые народы России не получают финансовой поддержки от государства

Большинство организаций коренных малочисленных народов России не участвуют в программах господдержки, к такому пришла Счетная палата после проведенной проверки.

В 2013–2018 годы общий объем финансирования мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов за счет всех источников составил 2,8 млрд руб. (1 млрд из средств федерального бюджета). Большая часть субсидий из федерального бюджета (84,9%) расходуется без непосредственного участия коренных малочисленных народов, говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в «РБК».

Аудиторы проанализировали соглашения о предоставлении субсидий, заключенных Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) с региональными властями в 2017–2018 годах. Профинансированные мероприятия не конкретизированы и изложены в более широком понимании, чем задачи стратегии по нацполитике, считают в Счетной палате.

Аудитор Татьяна Блинова ​заявила, что в программах господдержки не участвует около 80% организаций коренных малочисленных народов, что свидетельствует о низкой вовлеченности институтов гражданского общества в партнерские отношения с государством. На коллегии Счетной палаты она заявила о рисках для целевой ориентации господдержки и объективности контроля использования бюджетных средств.

Замруководителя ФАДН Михаил Ипатов пообещал учесть замечания аудиторов при принятии новых правил субсидирования экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Я уверен, что последующее распределение субсидий будет направлено на конкретные мероприятия по улучшению качества жизни коренных малочисленных народов», – заявил чиновник.

ФАДН, по словам Ипатова, внес в правительство законопроект о реестре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. После принятия этого законопроекта «у нас будет четкое понимание количества людей, на поддержку которых будет направлена субсидия», подчеркнул он.

По итогам коллегии аудиторы направили письмо в правительство с предложениями о внесении изменений в действующее законодательство. Отчет о результатах анализа стратегии нацполитики Счетная палата адресовала в Думу, Совет Федерации и ФАДН.

Стратегия государственной нацполитики по обеспечению прав коренных малочисленных народов была разработана в 2012 году. Документ подготовили «в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России».

В ноябре этого года прошло очередное заседание совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором Владимир Путин призвал обновить базовый документ для нацполитики. Новая редакция стратегии будет подготовлена в ближайшее время – документ актуализируют с учетом современных вызовов и угроз, и включат в него целевые показатели, отмечал глава ФАДН Игорь Баринов.

«РБК»