Вся «серая» зона Донбасса освобождена и взята под контроль Украиной, – Бирюков

По сравнению с ситуацией на начало мая 2014 года, на сегодняшний две трети территории Донбасса были освобождены и взяты по украинский контроль.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль и освободили от пророссийских боевиков почти всю «серую зону» на Донбассе. Он сказал об этом в эфире на телеканале «Прямий».

«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены. Практически вся «серая» зона освобождена и взята под контроль», – заявил Бирюков.

Понятие «серая зона» появилось в 2014 году после подписания Минского протокола. Это нейтральная территория по обе стороны от линии фронта.

В Минских договоренностях и распоряжении Кабинета министров есть перечень населенных пунктов, по которым проходит линия разграничения, соответственно, которые расположены в «серой зоне». Юридически все они подконтрольны Украине, фактически – не всегда.

«Прямий»