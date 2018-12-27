Находящемуся в СИЗО Симфирополя «крымскому диверсанту» Дудке грозит инсульт, – Денисова

Украинский омбудсмен просит российские власти предоставить политузнику всю необходимую медицинскую помощь.

Фигуранту дела «крымских диверсантов» Владимиру Дудке, который находится в СИЗО Симферополя, грозит инсульт. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Украинскому политзаключенному Владимиру Дудке, которого удерживают в СИЗО на территории аннексированного Крыма, грозит инсульт. По информации его сына, у Владимира повышенное артериальное давление и гипертонический криз. Ему срочно необходима медицинская помощь», – написала омбудсмен.

Українському політв’язню Володимиру Дудці, якого утримують у СІЗО на території анексованого Криму, загрожує інсульт. За… Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 26 грудня 2018 р.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, главе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой немедленно принять меры по предоставлению Владимиру Дудке медицинской помощи.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов «диверсионной группы». Двое из трех задержанных – Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов – эксперты аналитического центра «Номос», который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный – член Всеукраинской общественной организации «Объединение ветеранов разведки Украины», капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

ФСБ обвинила задержанных в подготовке диверсий на территории полуострова.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

31 июля подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

«Украинско-Российское обозрение»