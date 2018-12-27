Медведев Путина не услышал, – Цимбалюк

Расширение российских санкций против Украины, «страшные» последствия и два вида «пророссийских» политиков в Украине.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о расширение санкций против Украины, новый санкционный список был существенно расширен включая теперь более пятисот фамилий и несколько десятков украинских компаний. Комментарии высокопоставленных российских чиновников не оставляют сомнений о причинах совершенного Кремлем шага, правд они немного противоречат заявлениям нацлидера Путина, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Под санкции попали те, кто, по словам российских чиновников, занимается «антироссийской риторикой». Но в этом списке можно обнаружить основных проводников российской политики, фактически им намекнули, что они уже «использованные контрацептивы».

В тоже мы можем констатировать, что кремлевская политика в отношение Украины не изменится ни на йоту , о чем уже обсуждалось ранее и очень детально. Сам Путин заявил об этом прямо и без стеснения, при этом нацлидер России особо подчеркнул, что это политика не поменяется, до тех пор пока не сменится власть в Украине, на более «удобную» для России.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»