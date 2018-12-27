Альфа и омега «русского мира». Когда циники поймут, что в скрепном мире ловить больше нечего?

Российский премьер Дмитрий Медведев решил положить под католическую рождественскую елочку расширенный список санкций против украинских физических и юридических лиц.

К предыдущему списку добавились фирмы и имена таких российско ориентированных политиков, как Новинский, Колесников и Мураев. Лучше всех произошедшее охарактеризовал Михаил Добкин, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Он заметил, что в список попали все, кто голосовал за исключение Левочкина и Бойко из Оппозиционного блока. «Объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Да идите вы … со своими санкциями! Д..лы б..дь!», — написал он в комментарии к посту Дмитрия Медведева.

Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР и объявить это защитой интересов российского государства и граждан России?! Маразм крепчает! Да идите вы нахер со своими санкциями! ДБЛЫ БЛДЬ! — Добкин Михаил (@mdobkin) December 25, 2018

Можно только догадываться, сколько еще теплых слов было произнесено в этот вечер в адрес кремлевского руководства сторонниками «русского мира». Ведь если для патриотов Украины попадание в список является своеобразным признанием, то для российской «пятой колоны» в Украине это — удар ниже пояса.

Шутка ли! Попавшим в список заблокируют все безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущество на территории РФ. А также наложат запрет на вывод капитала за пределы России. Как теперь прикажите бороться с «киевской хунтой»?

Истеричность российских санкций — это явный признак того, что Кремль применяет этот инструмент хаотично. В качестве ответной реакции, а не как часть долгоиграющей стратегии по укреплению пророссийских сил в Украине. Для того чтобы понять причины такого алогичного поведения, необходимо вспомнить, что крымская авантюра тоже начиналась с полной уверенности Путина, что Запад проглотит, отвернется, повозмущается и смирится.

А закончилось все раздавленными гусями и оскверненным пармезаном. Российское руководство в очередной раз распорядилось «бомбить Воронеж». А это значит, что Россия не получила то, на что рассчитывала, и теперь компенсирует тактические просчеты истерической суетой и бросанием в крайности.

В пояснительной записке к дополнительному санкционному списку говорится, что Минфин РФ будет иметь право на особое взаимодействие с фигурантами. Симпатикам России предложено стараться лучше.

Не имея возможности по-другому остановить Украину, в России решили давить на тех, кто действительно от нее зависит. На своих сторонников в Украине. Это имело бы смысл, если бы не одно «но».

Российскому руководству совершенно невдомек, что народы могут сопротивляться, осторожные западные политики способны голосовать за санкции, а такой «свой парень», как Михаил Добкин, может обложить премьер-министра Российской Федерации матом. Россия одинаково теряет лицо, когда ее агенты безнаказанно заваливают спецоперацию по принуждению Украины к «русскому миру», и когда получает прямое оскорбление в ответ на санкции, которых, похоже, не боится никто.

А что будет делать Кремль, если все эти люди неожиданно двинутся к западным ценностям? Ведь помимо российских активов у них есть еще и западные счета, а также украинские интересы. Некоторые из фигурантов списка могут неожиданно вспомнить, что они люди влиятельные, а не «тварь дрожащая» и в очередной раз переметнуться. Что тогда?

В русском языке есть поговорка: «Тормоза придумали трусы». Иногда, наблюдая за действиями России, складывается впечатление, что эти слова стали основополагающей доктриной «русского мира».

В пятницу, 21 декабря, в наиболее северном норвежском поселении Лонгйирбиен, расположенном всего в 600 милях от Северного полюса, произошло первое в истории острова вооруженное ограбление банка. В течении 20 мин. нападавший был арестован. Надо сказать, что инцидент произошел на одном из островов Архипелага Шпицберген.

Единственное сообщение с материковой Норвегией тут — аэропорт. Число жителей поселка — не более 2 000 человек. В таком камерном месте невозможно остаться незамеченным. Покинуть остров тоже не удастся.

Именно поэтому в городке Лонйирбиен не было ни одного демонстративного ограбления. До минувшей пятницы. Нападавшим оказался иностранец, путешествующий по островам Северного Ледовитого океана. А теперь внимание вопрос! Гражданином какого государства является этом отчаянный дуралей? У кого ума хватило? И вы не ошиблись. Это россиянин.

Нежелание думать о последствиях, которое демонстрирует высшее российское руководство, влияет и на граждан РФ. В результате процесс становится необратимым. В самый ответственный момент оказывается, что у России нет плана «Б». Что такую мелочь, как субъектность и интересы всех участников процесса, любители легкой наживы не предусмотрели.

Включение представителей пророссийских сил в Украине в санкционный список является наилучшей иллюстрацией российской политики. Крым, Донбасс, Сирия, Солсбери — все это воровская романтическая формула «Украл, выпил, в тюрьму». Россия транслирует миру, что не боится быть застуканной на горячем. И это повергает в шок цивилизованное общество.

Но еще она демонстрирует тем, кто верно служит ей, что в любой момент готова утянуть их за собой на дно. Что они не важны. Россия предлагает тем, кто связал свою жизнь со служением ее интересам, только тюрьму, позор, запреты и обнищание.

Крушение «русского мира» начинается не с того, что истинно верующие в русскую идею осознают всю бесчеловечность Кремлевских планов, а с того, что алчные циники поймут, что им больше нечего ловить среди защитников российских скреп. Истеричные санкции как нельзя лучше способствуют такому прозрению.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»