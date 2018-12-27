Думайте о личном спасении и не участвуйте ни в каких проектах кремлевских властей, – Быков

Новогоднее обращение российского писателя к согражданам можно охарактеризовать, как смертельный «Приговор от Быкова» всей российской системе: и государству, и обществу…

Дорогие друзья! Поговорим о себе, а не о стране, потому что в стране еще некоторое время не будет ничего нового, включая Новый год, чисто символический, пишет российский писатель Дмитрий Быков на своей странице в Facebook.

Масштабные ухудшения возможны по всем направлениям и в любой момент: большая война, серьезное подорожание, запрет на обмен валюты или заграничные поездки. Это легко, это запросто.

Улучшений ждать неоткуда, власть весь этот год – и лет десять предыдущих – прицельно занималась тем, что отнимала иллюзии. Тоже дело хорошее.

Власть давно существует отдельно от страны: когда вы нужны ей – она вас использует, когда она нужна вам – ее нет дома. Так обстоит дело почти везде, но кое-где в мире хотя бы ради порядка выдумывают планы, намечают цели, показательно заботятся о благе народа.

Новогоднее обращениеПоговорим о себе, а не о стране, потому что в стране еще некоторое время не будет ничего нового,… Опубліковано Дмитрий Львович Быков Середа, 26 грудня 2018 р.

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит с ней соотноситься, хватит принимать ее в расчет – ничего, кроме репрессий или массовой отправки детей на фронт, от нее ждать не приходится.

В России в этом году были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления. Форма взаимодействия с обществом одна – обыски, реже аресты; в области культуры хорошо с сериалами и с исторической прозой, благо материала для нее хоть куда. Это нового нет, а старого завались.

Раз государство не формирует никакой повестки, кроме повестки в суд или военкомат, – вы должны придумать себе жизнь сами. Это должна быть жизнь личная, отдельная от страны – страна выбрала такой путь, с которого уже нельзя свернуть.

Думайте о личном спасении. Научитесь быть незаменимыми в работе, тогда вас не выгонят во время кризиса; еще лучше – станьте своим собственным работодателем. Займитесь увлекательной личной жизнью, влюбитесь в сложного партнера, достигните совершенства в постели.

Увлекитесь культуризмом, компьютерными играми, самодеятельным театром. Бороться с этой властью или за эту власть – одинаково бесперспективно: система летит к самоубийству и радикальному переформатированию.

Путешествуйте, пока можно. Кто готов – катапультируйтесь. Стратегия сейчас одна – сохранить себя.

Не участвуйте ни в каких «их» делах и проектах – все, что они делают, токсично. Не мешайте «им» угробить самих себя – и не дайте угробить вас.

Желаю вам счастья, как можно больше счастья – бывают эпохи, в которых другого смысла нет. А так хоть будет что вспомнить.

Дмитрий Быков, Facebook