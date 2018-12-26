Россия отвергает любые переговоры по обмену пленными, – Геращенко

Россия проигнорировала предложение Украины провести 27 декабря видеоконференцию по заложникам и военнопленным.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что Россия проигнорировала предложение украинской стороны провести 27 декабря видеоконференцию, посвященную вопросу обмена пленными. Она написала об этом в Facebook.

«Украина предложила провести 27 декабря видеоконференцию, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить обмен в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества .До сих пор мы не получили никакого ответа от РФ и представителей ОРДО… А представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп-конференции и назвали инициативы Украины «пиар акцией», – сообщила Геращенко.

Українська сторона в ТКГ запропонувала провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи , аби ще раз спробувати… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 26 грудня 2018 р.

Она добавила, что ожидала более активной и конструктивной позиции в этом вопросе и от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Тони Фриша. «Он предложил провести конференцию 29, а не 27-го декабря (мы согласны и на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов)», – подчеркнула Геращенко.

Она также отметила, что все ответы представители боевиков ОРДЛО и РФ давали устно.

«Понимаю, почему они не дают письменных ответов – не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение Минских соглашений», – подчеркнула Геращенко.

Геращенко обратилась к представителю Украины в ТКГ Евгению Марчуку, чтобы 27 декабря, во время скайп-конференции группы безопасности, он настоял на необходимости проведения конференции также и гуманитарной подгруппы, с одним вопросом – освобождение заложников.

«Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех к Рождеству», – добавила она.

Напомним, ранее Марчук рассказал, что украинская сторона предлагает два варианта обмена пленными – по формуле 23 на 23 или 66 на 19. Этот вопрос уже поднимался на заседании 4 декабря, но Россия его отвергла. На очередном заседании ТКГ Украина предложила РФ провести обмен заложниками 5 января.

Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками «ЛДНР» на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года.

«Украинско-Российское обозрение»