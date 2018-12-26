Украина ввела новые санкции против России

Санкции введены за организацию так называемых «выборов» в ОРДЛО в ноябре и за акт агрессии в районе Керченского пролива.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива, сообщает пресс-служба СНБО.

«Введены ограничительные меры против организаторов так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в российских тюрьмах», – говорится в сообщении.

Кроме этого, по результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

При этом в сообщении не приводятся конкретные списки российских физ– и юрлиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

В начале заседания СНБО Президент Петр Порошенко заявил, что совет расширит список санкций депутатами российской Государственной думы из фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые «в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженных сил РФ».

Напомним, накануне правительство России опубликовало расширенный санкционный список в отношении украинских граждан и юридических лиц.

Пресс-служба СНБО