В России испытали новую ракету с гиперзвуковым боевым блоком

Минобороны страны-агрессора отчиталось об успешном пуске и поражение условной цели.

Министерство обороны России провело пуск ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Как сообщает пресс-служба Кремля, ракета была запущена с полигона в Оренбургской области возле Казахстана и поразила условную цель в Камчатском крае.

Во время полета она совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование.

Президент России Владимир Путин заявил, что система «Авангард» «неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника».

Напомним, что в октябре 2018 года США заявили о выходе из Договора о РСМД, обвинив Россию в ее нарушении.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Пресс-служба президента России