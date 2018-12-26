Морозов: Украинские президентские выборы – одно из главных событий внутренней политики Кремля в 2019 году

Ближайшие три месяца Россию ожидает полное «погружение» в Украину. Кремль использует президентские выборы для решения своих внутриполитических задач.

Грядущий год не сулит России ничего хорошего, с учетом вороша проблем в политике, экономике и социальной жизни населения. Но следует учитывать, что осталось меньше недели до официального начала (31 декабря) президентской кампании в Украине, пишет на странице в Facebook Александр Морозов

Это одно из трех главных событий внутренней политики Кремля в 2019 году: три месяца федеральные медиа будут забиты подробностями выборов в Киеве.

У московских две задачи.

осталось меньше недели до официального начала (31 декабря) президентской кампании в Украине. Это одно из трех главных… Опубліковано Александром Морозовим Вівторок, 25 грудня 2018 р.

Первая – расфокусировать сознание населения так, чтобы оно не видело никакой разницы между свободными, конкурентными выборами с результатом, целиком зависящим от гражданской мобилизации – от так называемых выборов в РФ, Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

Вторая – воспользоваться (и по возможности стимулировать) дестабилизацию в Украине. Так чтобы можно было тревожным голосом теледиктора рассказывать населению об «украинских ужасах».

Александр Морозов, Facebook