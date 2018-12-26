С Путиным, с ушедшим в сверхидею недонаполионом в голове ни о чем нельзя договориться, – Бабченко

Одни пацифисты кругом, куда деваться. Все за мир. Нет войне. Все готовы договариваться с чертом лысым, лишь бы он прекратил нападать. Предлагать компромисс.

Сойтись где-то посередине. Где с агрессором можно сойтись «где-то посередине»… В Харьковской области что ли… Черт его знает, – пишет журналист Аркадий Бабченко, на своей странице в Facebook.

А я все жду, когда появится кандидат, плакаты которого будут гласить: гарантирую повышение цены на газ в пять раз. Нам просто жизненно необходимо модифицировать экономику. Другого пути нет.

Гарантирую налог на армию в двадцать процентов. Гарантирую всеобщую воинскую обязанность от восемнадцати до шестидесяти. И призыв на сборы резервистов два раза в год.

Гарантирую, что ваши дети – и парни и девчонки – все пройдут через армию. Каждый. И до самой пенсии будут хранить штурмовую винтовку под кроватью. Гарантирую трудовую повинность. Отряды территориальной обороны.

Резервирование евроблях в случае масштабной агрессии. Военные займы на последнюю рубашку. И прочее и прочее и прочее.

Одни пацифисты кругом, куда деваться. Все за мир. Нет войне. Все готовы договариваться с чертом лысым, лишь бы он… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 26 грудня 2018 р.

Над нами сверху нависает совершенно поехавшая головой сто соркамилиионая империя с гигантской современной армией, ядерной кнопкой и ушедшим в сверхидею недонаполионом в голове. Поэтому либо так. Либо нас не будет.

Но при этом и понимаю, что рейтинг такого кандидата – ну вот в пределах количества активных неравнодушных в фейсбуке и будет, пожалуй.

Тот случай, когда наиболее готовым оказывать сопротивление захватчику политиком оказался производитель шоколадных конфеток. И кровавый пастор с христианским смирением.

Остальная тройка лидеров… Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир, мы за мир.

Аркадий Бабченко, Facebook