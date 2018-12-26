Зеленский – патриот Украины, но его наивность может привести страну к краху

Также Зеленский рассказал, как бы он вел переговоры с «чертом лысым».

Украинский актер, шоумен Владимир Зеленский считает, что для войны с РФ придется вести переговоры с Россией, в частности, с Владимиром Путиным. Военный вариант освобождения оккупированных территорий он категорически отвергает. Он рассказал об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет редакция портала «Тексти».

Отвечая на вопрос, сможет Зеленский закончить войну с РФ, если его изберут президентом, и как, он ответил: «Давайте подумаем. А какие есть пути? Какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я вообще против. Потому что я такой человек. я, возможно, жесткий как руководитель в «Квартале», но я очень либеральный. я вообще считаю, что вся эта тема, все эти куски земли, я считаю, о человеческой жизни. вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь и поставил вот наша цель – сохраним людей. Поэтому любой вариант … Мы туда пойдем армией … Я отвергаю этот вариант».

«Придется говорить. Ну придется говорить, хотим мы, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирала ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну» , – добавил Зеленский.

На вопрос, представляет он себе переговоры в формате Путин-Зеленский, шоумен ответил: «С русскими? Я не думаю, что он только один. Я думаю, что есть группа. Я думаю, что группа наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля. Потому что они же поставили в «ДНР» и «ЛНР», смысл с ними говорить, если бы те решали – надо было с ними говорить. А так смысл. надо говорить с этими».

Также Зеленский рассказал, как бы он вел переговоры с «чертом лысым»: «Легко. Надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Ваши условия, почему вы к нам пришли? Написали пункты «шо треба, хлопці». Затем я бы взял эти пункты, честно говоря, мир же нужен на наших условиях. А вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. Очень просто решить что. не решает сам. Не делай из себя умного. всегда найдется умный, всегда найдется человек профессиональнее тебя. Возьми этот список, выступления по телевизору. Люди, вот список, а вот наш список, а вот они идут на это и это. А дальше люди, вам дальше говорю: я считаю, что надо так, но как и выборы президента, все решения на вас.

Вот вам референдум, не хотите. Нам бы сказали, и так через депутатов, пока ты проведешь референдум … Так все просто. И не надо ничего из ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность. Гуляете. Онлайн – по телевизору, ребята, нам надо хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют, однозначно «за», однозначно «против» не будет, но будет какая-то история. Утвердились и пошли жить».

На вопрос, почему Петр Алексеевич не делает этого, шоумен ответил: «Ну я не знаю, у меня нет ответа. Я тебе сказал, я пошел на хороший фильм, а попал на средний. Я так считаю. Я думаю, что он очень умный человек, который большую часть времени тратит на другие дела. У меня такое очень уважительное к нему сейчас объяснение».

Похоже, Зеленский говорит это искренне, – подчеркивает редакция издания «Тексти». А это значит, что он не понимает сути войны. Он предлагает рациональный вариант решения проблемы, когда у двух государств имеются противоречия, о которых можно договориться. Но в нашем случае договориться невозможно, потому что эта война с Россией ведется за наше физическое выживание. В том числе и Зеленского, потому что если он уже заявил о активную политическую позицию, значит, оказался под прицелом России.

Текст, приведенный далее, проиллюстрирует, для дальнейшего понимания, почему логический в других случаях подход Зеленского не сработает:

«Россия не признает независимость Украины не признает украинский отдельным народом. Путин повторяет это постоянно. Сейчас идет война за наше существование именно как отдельного народа. Ни с Путиным, ни с кем-либо другим, кто встанет на его место, невозможно будет договориться, пока в России будут считать, что нас нет – а взамен Киев захватили предатели русского народа, которые хотят отделиться от России.

Только после полного краха нынешнего российского устройства, подобного краха СССР, Москва, не имея другого выхода, начнет относиться в Киев как в столицу другого государства. И только тогда можно будет обсуждать мир. А до тех пор они и дальше будут вести информационную, политическую, экономическую, вооруженную и еще неизвестно какой войне против Украины.

Поэтому попытки договориться о мире сейчас, пока крах устройства в РФ не наступил, будет означать капитуляцию. И расстрелы, убийства и репрессии, которые начнутся после нее».

Вероятный сценарий того, как нищитиметься Украинское государство за президента, который не до конца понимает угрозы, мы тоже уже описали:

«В странах Восточной Европы пророссийские режимы не устанавливались автоматически с приходом Красной армии. Сначала восстанавливалась демократия, а советские приспешники получали в правительствах важные должности – как правило, силовые. Параллельно советские агенты создавали штурмовые отряды и вели террор по всей стране. За два года власть оказывалась полностью в их руках».

Добавим, что такую ​​же тактику использовал Советский Союз в Испании. Формально поддерживая республиканское правительство, СССР создал «параллельную» силовую структуру под руководством ГПУ, похищала, пытала и расстреливала людей. Ее боялись даже члены республиканского правительства.

«Тексти»