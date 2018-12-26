Не верьте кандидатам в президенты Украины, которые обещают договориться с Путиным, – Муждабаев

Журналист особо подчеркивает, что не только мир с Путиным, но даже переговоры с Путиным невозможны. Все это, либо – обман, либо – самообман украинских политиков.

Уже несколько кандидатов в президенты (предполагаемых, ведь все молчат, играют с украинцами в детские прятки), а также лидеров партий предположили, что смогут сесть за стол переговоров и попробовать договориться с Путиным один-на-один.

Не обсуждая ничьи личные качества, никого персонально, я хочу рассказать, почему это в принципе невозможно. То есть возможно, но только при условии сдачи принципов, при условии разрыва коалиции с Западом и возвращения под крыло русского рейха. Хочет того политик, который предлагает «прямые переговоры» с Путиным, или нет.

Еще раз – нет никаких возможностей договариваться с Путиным. Кремль будет вести речь лишь о безоговорочной капитуляции Украины, с позиции силы. Путин не намерен рассматривать партнерских отношений с Украиной, в принципе. Для него Украина – это вассал.

Не стоит забывать и о том, что Запад может использовать такие «переговоры» для того, что бы дистанцироваться от «украинского вопроса». Подобные настроения присутствуют в среде «друзей Путина», как в Европе, так и за океаном. Оставить Украину «один-на-один» с Путиным может оказаться весьма соблазнительной идеей для западного политического истеблишмента.

Поэтому, я, призываю самым тщательным образом тестировать всех украинских политиков на предмет их готовности до конца отстаивать интересы Украины и украинских граждан.

Айдер Муждабаев, YouTube