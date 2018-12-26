Журналист напомнил, что к созданию ИГИЛ имеют отношение спецслужбы России

Кадыров посылал своих бойцов для службы в ИГИЛ.

Уже сложно не заметить активизацию ИГИЛ в Афганистане. И все это – на фоне информации о том, что контролируемые Россией члены этой самой террористической организации покидают Сирию на самолетах, летящих в Россию, пишет на страницах «Левого Берега» журналист Вадим Довнар . А затем? Они займутся мирной жизнью? Или будут переброшены на другой фронт?

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 11 ноября в ходе встречи на полях саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме «подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии», об этом говорится в единственном согласованном, на радость Москве, совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил РФ и США вывести свои войска из этой страны: «Мне трудно понять эти комментарии. Если военное решение не является выходом из ситуации, то те, кто это говорят, должны вывести свои войска», – заявил он перед вылетом в Сочи для встречи с Путиным.

Впрочем, вряд ли турецкий лидер сам верит в такую возможность. Ведь, несмотря на очевидное приукрашивание российскими средствами массовой дезинформации достижений асадовской группировки, поддерживаемой путинскими «интернационалистами», иранским КСИР и проиранской «Хизбалла», и едва ли не ежедневные отчеты Минобороны РФ о новых освобожденных от оппозиции и ИГИЛ территориях, конца войны пока не видно.

Тем временем уже сложно не заметить активизацию ИГИЛ в Афганистане. И все это – на фоне информации о том, что контролируемые Россией члены этой самой террористической организации покидают Сирию на самолетах, летящих в Россию. А затем? Они займутся мирной жизнью? Или будут переброшены на другой фронт?

Как бы то ни было, но ИГИЛ не дано пока сойти со страниц СМИ. А уж плодить и разжигать конфликты – России не привыкать.

Кроме того, ИГИЛ еще должно сыграть свою роль и на внутрироссийском «театре» – перед выборами президента в марте 2018 года и, как в далеком 1999 году, сплотить электорат вокруг борца с терроризмом Владимира Путина перед лицом единой угрозы.

Напомним, в августе-сентябре 1999 года в России взорвались несколько бомб, заложенных в многоэтажных домах. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что взрывы организовала российская служба безопасности ФСБ. Они должны были помочь Владимиру Путину, человеку ФСБ, стать президентом.

Теракты также должны были настроить россиян против чеченцев, стать предпосылкой победоносной войны. В глазах народа Путин стал героем, который решился принять суровые меры против чеченских террористов. Путин победил на президентских выборах 2000 года без особой борьбы.

Афганский гамбит России

В начале ноября на пресс-конференции в Брюсселе командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Россию в том, что она поддерживает исламистcкое движение «Талибан» тем, что наделила его политической легитимностью.

Происходит это, по мнению американского чиновника, посредством заявлений представителей Россия о большей эффективности талибов в деле борьбы против боевиков ИГИЛв сравнении с афганскими силами безопасности.

При этом генерал настаивал, что это ложь: дескать, РФ таким образом пытается «создать картину, что ИГИЛ распространяется по Центральной Азии».

Также Николсон отметил, что Афганистан и НАТО «одновременно борются и ведут переговоры с талибами». «Дверь всегда открыта для разговора о мире», – подчеркнул он.

Кроме того, месяц назад британской газете «The Times» стало известно, что Россия финансирует «Талибан», поставляя ему бесплатное топливо. Из интервью с талибским казначеем, отвечающим за несколько районов одной из 34 афганских провинций, издание получило информацию, что Россия бесплатно поставляет боевикам через Узбекистан нефтепродукты. Мол, после реализации топлива через связанные с талибами компании, выручка за вычетом импортных пошлин достается полевым командирам.

По оценкам газеты, «навар» от поставок − $2,5 млн. в месяц. «И это лишь «один из многих» способов поддержки талибов», − сказал казначей, добавив, что «принимать деньги от России им не очень нравится, но «сейчас нужны средства для джихада».

«В отношениях с нами они преследуют три цели. Разбить «Исламское государство»; дестабилизировать правительство Афганистана, за которым стоят США; нанести урон и унизить НАТО», − резюмирует казначей.

Разумеется, Москва все отрицает: «Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», – говорится в соответствующем комментарии МИД РФ.

«Россия не оказывает какой-либо поддержки движению талибов и последовательно проводит политику помощи правительству Исламской Республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков», – добавляют в ведомстве Лаврова.

Но чтобы там, ни говорили в МИД РФ, это только подтверждает наличие у Москвы намерений разыграть очередную кровавую партию в Афганистане и у его границ, с дальнейшим прицелом на Среднюю Азию. И видимо, в кремлевском сценарии уже определены роли как «Талибана», так и ИГИЛ.

Схема действий по Афганистану, как и по Сирии и по КНДР судя по всему шаблонная: создание кризиса – а затем продажа услуг Западу по «урегулированию», в обмен на необходимые для России уступки (снятие санкций и т.п). Правда, есть одно «но»: никто уже не верит и не хочет даже прицениваться к этим «услугам».

Приключения кадыровцев в ИГИЛ

Если в Афганистане Россия демонстрирует (на словах) желание уничтожить ИГИЛ, то в Сирии стремиться этих террористов уже спасать. Во всяком случае, некоторых из них. А именно – боевиков и командиров-выходцев с РФ. Так утверждают курды и приводят в доказательство случай с полномочным представителем главы Чечни Рамзана Кадырова Зиядом Сабсаби.

Так вот, в конце октября нынешнего года Сабсаби нагрянул в город Аль-Камышлы на севере Сирии, находящийся под контролем курдских сил. После общения с хозяевами территории он на военном самолете доставил в Грозный 7 женщин и 14 детей (официально). А что там было на самом деле, никто пока достоверно не знает.

Впоследствии вояжер рассказал, что все привезенные освобождены из тюрем и эвакуированы из горячих точек в ходе военной операции с участием российских генералов.

Но курдские СМИ утверждают, что все было несколько иначе. Дескать, никакой военной операции с участием российских военных не было, а незваный гость и военные из России обсуждали с курдами возможность передачи им плененных ранее членов ИГИЛ чеченского происхождения. Примечательно, что накануне «спасения детей» с курдами общался и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Неужели и он исключительно о детках хлопотал?

Как бы то ни было, но 21 человек (женщины и дети) полетели в Чечню в непропорционально большом военно-транспортном самолете. По алгоритму, озвученному ранее российским президентом Путиным: «Мы встанем за спинами женщин и детей».

После волны предположений – разоблачений в СМИ о характере такой «эвакуации», россияне быстро скорректировали свою позицию и запустили в медиа пространство информацию о том, что троих жительниц Дагестана, «спасенных» из Сирии и доставленных в Россию, уже арестовали, а одну из них сразу же увезли в Москву.

Череда совпадений

Давно не секрет, что российские боевики ИГИЛ делятся на две категории – тех, кому ФСБ позволила выехать, и тех, кого послали в командировку от ГРУ. В первую очередь, это отдельная категория «кадыровцев», которые по возвращению проходят процедуру театрально-ритуального покаяния, чтобы не тратить годы на колонии строгого режима.

О том, что в командировки отправляются не только российские летчики, но и «пехотинцы президента» в феврале 2016 года в одном из эфиров на федеральном канале в рейтинговой передаче неожиданного признал и сам Рамзан Кадыров. Он заявил в частности, что в ИГИЛ находятся посланные туда чеченцы – «чеченский спецназ», разведчики.

Это признание мелькнуло, потом исчезло, а потом и вовсе было всеми забыто. Многие так и не поняли, что имел в виду Рамзан Ахматович. Ведь никому и в голову не приходило сомневаться в официальной версии, гласившей, что ИГИЛ – террористическая организация, что вроде бы исключало появление в них официальных посланцев РФ.

Но признание Кадырова было кстати – сомневающиеся получили подтверждение другой версии: ИГИЛ имеет отношение к России и российским спецслужбам.

Прикуси язык, «разведчик»

Вот уж действительно, иногда лучше молчать. Словоохотливый Кадыров, стремящийся постоянно доказать свою преданность и незаменимость для Москвы, в упомянутом интервью случайно, что называется, «спалил всю контору». В частности, по его словам, чеченские агенты внедрились в ИГИЛ на первых стадиях его основания, когда и названия-то не было. Поводом для внедрения чеченских агентов послужила секретная информация о том, что там организуют какие-то террористические группировки.

Разумеется, в речи для государственного ТВ не могло обойтись без пропагандистской линии Кремля – во всем виноват Запад и НАТО, инструкторами Исламского государства якобы были европейцы, выходцы из стран членов НАТО, и он, глава Чечни, просто решил проверить соответствующую информацию и специально отправил в ИГИЛ своих людей. Внедренные чеченские разведчики прошли сборы на натовских базах, утверждает Кадыров.

Однако, судя по всему, «чеченским разведчикам» так понравилось в террористической организации, что они решили там остаться, многие стали командирами и до сих пор время от времени чеченская фамилия звучит рядом с названием запрещенного в РФ ИГИЛ.

В общем, с «героическим сюжетом» глава Чечни явно перестарался, пришлось (очевидно, по просьбе тех, кому нельзя отказать) на следующий же день поправлять горячего горца:

«Рамзан Кадыров не говорил ни о каком «чеченском спецназе». Подразделения есть только у силовых ведомств РФ. И он не вел речь о какой-то наземной силовой операции, в которой якобы участвует «чеченский спецназ. В Сирии находятся исключительно по своей инициативе некие молодые люди. Их никто не отправлял. Они куда-то сообщают известную им информацию, представляющую оперативный интерес. И она оказывается полезной», заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Однако, видео с Кадыровым уже разошлось, а весь Интернет не зачистишь.

Впрочем, о том, что к международному терроризму имеют отношение чеченцы говорят и в самом ФСБ. То ли чеченские фамилии слишком часто фигурируют в мировой прессе в невыгодном свете. То ли, чтобы отвести подозрение от родной для Путина конторы. То ли, чтобы выставить и свою страну в роли жертвы. Или и то и другое разом, но то, как «попадаясь на горячем», спецслужбы оправдываются, только укрепляет сомневающихся в правильности соответствующих подозрений.

Как это работает?

О тактике российских спецслужб по внедрению своей агентуры в ИГИЛ можно узнать из интервью беглого офицера ФСБ украинскому телеканалу «1+1» .

Он утверждает, что радикальные исламистские группировки, в том числе ИГИЛ, буквально нашпигованы российскими агентами. И Москва реально влияет на их действия.

Правозащитники Европы из благих намерений помогали выехать тем людям, которые подвергались преследованию в России, но среди них были и «внедренные» люди – им делался необходимый пакет документов, продумывалась легенда. Они активно вливались в мусульманские общины и, имея поддержку спецслужб, делали финансовые пожертвования, тем самым приобретая авторитет, поднимаясь по иерархии.

Так, бывший офицер российской спецслужбы утверждает, что конкретный человек получал пакет документов, паспорт, справку о преследовании родственников, о делах в ФСБ или МВД в Чечне и Дагестане, газетные публикации о причастности человека к незаконным вооруженным формированиям, о преследовании его. Человека вели к местам фильтрации за рубежом. Примерно год этого человека никто не трогал.

После прохождения длительного времени на этого человека выходили, например, чеченские старейшины, которые были связаны с ФСБ и одновременно с диаспорой за рубежом. Далее на этом этапе шла финансовая помощь – сначала тысячи, потом десятки тысяч долларов для поддержки семьи, для организации коммерческой деятельности, для прикрытия разведдеятельности.

Словом, остается только догадываться, сколько террористов с российскими паспортами ходит по миру и где рванет в следующий раз.

Вадим Довнар, «Левый Берег»