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Обзоры

Журналист напомнил, что к созданию ИГИЛ имеют отношение спецслужбы России

Вадим Довнар, «Левый Берег»
26 декабря 2018

Кадыров посылал своих бойцов для службы в ИГИЛ.

Уже сложно не заметить активизацию ИГИЛ в Афганистане. И все это – на фоне информации о том, что контролируемые Россией члены этой самой террористической организации покидают Сирию на самолетах, летящих в Россию, пишет на страницах «Левого Берега» журналист Вадим Довнар . А затем? Они займутся мирной жизнью? Или будут переброшены на другой фронт?

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 11 ноября в ходе встречи на полях саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме «подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии», об этом говорится в единственном согласованном, на радость Москве, совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп беседуют перед началом саммите АТЭС в Дананге.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил РФ и США вывести свои войска из этой страны: «Мне трудно понять эти комментарии. Если военное решение не является выходом из ситуации, то те, кто это говорят, должны вывести свои войска», – заявил он перед вылетом в Сочи для встречи с Путиным.

Впрочем, вряд ли турецкий лидер сам верит в такую возможность. Ведь, несмотря на очевидное приукрашивание российскими средствами массовой дезинформации достижений асадовской группировки, поддерживаемой путинскими «интернационалистами», иранским КСИР и проиранской «Хизбалла», и едва ли не ежедневные отчеты Минобороны РФ о новых освобожденных от оппозиции и ИГИЛ территориях, конца войны пока не видно.

Тем временем уже сложно не заметить активизацию ИГИЛ в Афганистане. И все это – на фоне информации о том, что контролируемые Россией члены этой самой террористической организации покидают Сирию на самолетах, летящих в Россию. А затем? Они займутся мирной жизнью? Или будут переброшены на другой фронт?

Как бы то ни было, но ИГИЛ не дано пока сойти со страниц СМИ. А уж плодить и разжигать конфликты – России не привыкать.

Кроме того, ИГИЛ еще должно сыграть свою роль и на внутрироссийском «театре» – перед выборами президента в марте 2018 года и, как в далеком 1999 году, сплотить электорат вокруг борца с терроризмом Владимира Путина перед лицом единой угрозы.

Напомним, в августе-сентябре 1999 года в России взорвались несколько бомб, заложенных в многоэтажных домах. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что взрывы организовала российская служба безопасности ФСБ. Они должны были помочь Владимиру Путину, человеку ФСБ, стать президентом.

Последствия взрыва жилого дома по улице Гурьянова, Москва,10 сентября 1999.

Теракты также должны были настроить россиян против чеченцев, стать предпосылкой победоносной войны. В глазах народа Путин стал героем, который решился принять суровые меры против чеченских террористов. Путин победил на президентских выборах 2000 года без особой борьбы.

Афганский гамбит России

В начале ноября на пресс-конференции в Брюсселе командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Россию в том, что она поддерживает исламистcкое движение «Талибан» тем, что наделила его политической легитимностью.

Происходит это, по мнению американского чиновника, посредством заявлений представителей Россия о большей эффективности талибов в деле борьбы против боевиков ИГИЛв сравнении с афганскими силами безопасности.

Джон Николсон.

При этом генерал настаивал, что это ложь: дескать, РФ таким образом пытается «создать картину, что ИГИЛ распространяется по Центральной Азии».

Также Николсон отметил, что Афганистан и НАТО «одновременно борются и ведут переговоры с талибами». «Дверь всегда открыта для разговора о мире», – подчеркнул он.

Кроме того, месяц назад британской газете «The Times» стало известно, что Россия финансирует «Талибан», поставляя ему бесплатное топливо. Из интервью с талибским казначеем, отвечающим за несколько районов одной из 34 афганских провинций, издание получило информацию, что Россия бесплатно поставляет боевикам через Узбекистан нефтепродукты. Мол, после реализации топлива через связанные с талибами компании, выручка за вычетом импортных пошлин достается полевым командирам.

По оценкам газеты, «навар» от поставок − $2,5 млн. в месяц. «И это лишь «один из многих» способов поддержки талибов», − сказал казначей, добавив, что «принимать деньги от России им не очень нравится, но «сейчас нужны средства для джихада».

«В отношениях с нами они преследуют три цели. Разбить «Исламское государство»; дестабилизировать правительство Афганистана, за которым стоят США; нанести урон и унизить НАТО», − резюмирует казначей.

Боевики ИГИЛ в Афганистане.

Разумеется, Москва все отрицает: «Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», – говорится в соответствующем комментарии МИД РФ.

«Россия не оказывает какой-либо поддержки движению талибов и последовательно проводит политику помощи правительству Исламской Республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков», – добавляют в ведомстве Лаврова.

Но чтобы там, ни говорили в МИД РФ, это только подтверждает наличие у Москвы намерений разыграть очередную кровавую партию в Афганистане и у его границ, с дальнейшим прицелом на Среднюю Азию. И видимо, в кремлевском сценарии уже определены роли как «Талибана», так и ИГИЛ.

Схема действий по Афганистану, как и по Сирии и по КНДР судя по всему шаблонная: создание кризиса – а затем продажа услуг Западу по «урегулированию», в обмен на необходимые для России уступки (снятие санкций и т.п). Правда, есть одно «но»: никто уже не верит и не хочет даже прицениваться к этим «услугам».

Приключения кадыровцев в ИГИЛ

Если в Афганистане Россия демонстрирует (на словах) желание уничтожить ИГИЛ, то в Сирии стремиться этих террористов уже спасать. Во всяком случае, некоторых из них. А именно – боевиков и командиров-выходцев с РФ. Так утверждают курды и приводят в доказательство случай с полномочным представителем главы Чечни Рамзана Кадырова Зиядом Сабсаби.

Так вот, в конце октября нынешнего года Сабсаби нагрянул в город Аль-Камышлы на севере Сирии, находящийся под контролем курдских сил. После общения с хозяевами территории он на военном самолете доставил в Грозный 7 женщин и 14 детей (официально). А что там было на самом деле, никто пока достоверно не знает.

Тот самый военно-транспортном самолет, который доставил людей из Сирии в аэропорт Грозного.

Впоследствии вояжер рассказал, что все привезенные освобождены из тюрем и эвакуированы из горячих точек в ходе военной операции с участием российских генералов.

Но курдские СМИ утверждают, что все было несколько иначе. Дескать, никакой военной операции с участием российских военных не было, а незваный гость и военные из России обсуждали с курдами возможность передачи им плененных ранее членов ИГИЛ чеченского происхождения. Примечательно, что накануне «спасения детей» с курдами общался и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Неужели и он исключительно о детках хлопотал?

Как бы то ни было, но 21 человек (женщины и дети) полетели в Чечню в непропорционально большом военно-транспортном самолете. По алгоритму, озвученному ранее российским президентом Путиным: «Мы встанем за спинами женщин и детей».

После волны предположений – разоблачений в СМИ о характере такой «эвакуации», россияне быстро скорректировали свою позицию и запустили в медиа пространство информацию о том, что троих жительниц Дагестана, «спасенных» из Сирии и доставленных в Россию, уже арестовали, а одну из них сразу же увезли в Москву.

Череда совпадений

Давно не секрет, что российские боевики ИГИЛ делятся на две категории – тех, кому ФСБ позволила выехать, и тех, кого послали в командировку от ГРУ. В первую очередь, это отдельная категория «кадыровцев», которые по возвращению проходят процедуру театрально-ритуального покаяния, чтобы не тратить годы на колонии строгого режима.

О том, что в командировки отправляются не только российские летчики, но и «пехотинцы президента» в феврале 2016 года в одном из эфиров на федеральном канале в рейтинговой передаче неожиданного признал и сам Рамзан Кадыров. Он заявил в частности, что в ИГИЛ находятся посланные туда чеченцы – «чеченский спецназ», разведчики.

Рамзан Кадыров.

Это признание мелькнуло, потом исчезло, а потом и вовсе было всеми забыто. Многие так и не поняли, что имел в виду Рамзан Ахматович. Ведь никому и в голову не приходило сомневаться в официальной версии, гласившей, что ИГИЛ – террористическая организация, что вроде бы исключало появление в них официальных посланцев РФ.

Но признание Кадырова было кстати – сомневающиеся получили подтверждение другой версии: ИГИЛ имеет отношение к России и российским спецслужбам.

Прикуси язык, «разведчик»

Вот уж действительно, иногда лучше молчать. Словоохотливый Кадыров, стремящийся постоянно доказать свою преданность и незаменимость для Москвы, в упомянутом интервью случайно, что называется, «спалил всю контору». В частности, по его словам, чеченские агенты внедрились в ИГИЛ на первых стадиях его основания, когда и названия-то не было. Поводом для внедрения чеченских агентов послужила секретная информация о том, что там организуют какие-то террористические группировки.

Разумеется, в речи для государственного ТВ не могло обойтись без пропагандистской линии Кремля – во всем виноват Запад и НАТО, инструкторами Исламского государства якобы были европейцы, выходцы из стран членов НАТО, и он, глава Чечни, просто решил проверить соответствующую информацию и специально отправил в ИГИЛ своих людей. Внедренные чеченские разведчики прошли сборы на натовских базах, утверждает Кадыров.

Однако, судя по всему, «чеченским разведчикам» так понравилось в террористической организации, что они решили там остаться, многие стали командирами и до сих пор время от времени чеченская фамилия звучит рядом с названием запрещенного в РФ ИГИЛ.

В общем, с «героическим сюжетом» глава Чечни явно перестарался, пришлось (очевидно, по просьбе тех, кому нельзя отказать) на следующий же день поправлять горячего горца:

«Рамзан Кадыров не говорил ни о каком «чеченском спецназе». Подразделения есть только у силовых ведомств РФ. И он не вел речь о какой-то наземной силовой операции, в которой якобы участвует «чеченский спецназ. В Сирии находятся исключительно по своей инициативе некие молодые люди. Их никто не отправлял. Они куда-то сообщают известную им информацию, представляющую оперативный интерес. И она оказывается полезной», заявил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Однако, видео с Кадыровым уже разошлось, а весь Интернет не зачистишь.

Впрочем, о том, что к международному терроризму имеют отношение чеченцы говорят и в самом ФСБ. То ли чеченские фамилии слишком часто фигурируют в мировой прессе в невыгодном свете. То ли, чтобы отвести подозрение от родной для Путина конторы. То ли, чтобы выставить и свою страну в роли жертвы. Или и то и другое разом, но то, как «попадаясь на горячем», спецслужбы оправдываются, только укрепляет сомневающихся в правильности соответствующих подозрений.

Как это работает?

О тактике российских спецслужб по внедрению своей агентуры в ИГИЛ можно узнать из интервью беглого офицера ФСБ украинскому телеканалу «1+1» .

Он утверждает, что радикальные исламистские группировки, в том числе ИГИЛ, буквально нашпигованы российскими агентами. И Москва реально влияет на их действия.

Правозащитники Европы из благих намерений помогали выехать тем людям, которые подвергались преследованию в России, но среди них были и «внедренные» люди – им делался необходимый пакет документов, продумывалась легенда. Они активно вливались в мусульманские общины и, имея поддержку спецслужб, делали финансовые пожертвования, тем самым приобретая авторитет, поднимаясь по иерархии.

Цаплиенко общается з бывшим офицером ФСБ.

Так, бывший офицер российской спецслужбы утверждает, что конкретный человек получал пакет документов, паспорт, справку о преследовании родственников, о делах в ФСБ или МВД в Чечне и Дагестане, газетные публикации о причастности человека к незаконным вооруженным формированиям, о преследовании его. Человека вели к местам фильтрации за рубежом. Примерно год этого человека никто не трогал.

После прохождения длительного времени на этого человека выходили, например, чеченские старейшины, которые были связаны с ФСБ и одновременно с диаспорой за рубежом. Далее на этом этапе шла финансовая помощь – сначала тысячи, потом десятки тысяч долларов для поддержки семьи, для организации коммерческой деятельности, для прикрытия разведдеятельности.

Словом, остается только догадываться, сколько террористов с российскими паспортами ходит по миру и где рванет в следующий раз.

Вадим Довнар, «Левый Берег»

Tags: Вадим Довнар, ИГИЛ, Кадыров, Россия, фсб

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