Трасса Севастополь-Ялта частично перекрыт из-за обрушения горных пород

В МЧС России заявили, что «пострадавших нет и никаких работ по ликвидации последствий обрушения не проводят».

Трасса под Севастополем частично перекрыта из-за обрушения горной породы. Пресс-службе оккупационного управления МЧС России на полуострове, сообщила об этом в среду «Интерфаксу».

«По нашей информации, пострадавших нет. Мы никаких работ не производим. Перекрыта одна полоса», – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на трассе Севастополь – Ялта в районе поселка Ласпи.

Как уточнили агентству в правительстве Севастополя, на месте работают представители дорожных служб города и ГИБДД.

«Интерфакс»