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Новости

Трасса Севастополь-Ялта частично перекрыт из-за обрушения горных пород

«Интерфакс»
26 декабря 2018

В МЧС России заявили, что «пострадавших нет и никаких работ по ликвидации последствий обрушения не проводят».

Трасса под Севастополем частично перекрыта из-за обрушения горной породы. Пресс-службе оккупационного управления МЧС России на полуострове, сообщила об этом в среду «Интерфаксу».

«По нашей информации, пострадавших нет. Мы никаких работ не производим. Перекрыта одна полоса», – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на трассе Севастополь – Ялта в районе поселка Ласпи.

Как уточнили агентству в правительстве Севастополя, на месте работают представители дорожных служб города и ГИБДД.

«Интерфакс»

Tags: крым, МЧС, оккупация, Россия, Севастополь, Украина, Ялта

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