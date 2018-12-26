В Киеве перенесут памятник Суворову из двора военного лицея имени Богуна

Министерство культуры Украины поддержало решение о переносе памятник российскому полководцу.

Экспертная комиссия Министерства культуры поддержала перенос памятника российскому полководцу Александру Суворову из двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил об этом на своей странице в Facebook.

По его словам, комиссия единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник.

«О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и с глубоко мною уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком. Но, принятия решения по памятнику местного значения – процесс, к которому причастно не только Министерство. И кому-то, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие – спекуляции и искажения. Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение было принято!», – отметил Нищук.

Щойно експертна комісія Мінкультури одноголосно ухвалила рішення, яке дозволить перенести пам‘ятник Суворову з подвір’я… Опубліковано Євгеном Нищуком Середа, 26 грудня 2018 р.

Напомним, Александр Суворов – известный русский полководец. Был организатором подавлений национально-освободительных восстаний, а также депортаций.

Ранее консультативный совет при Департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал обращение лицея о незанесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют.

Накануне памятник Суворову закрыли баннером-декорацией с изображением полковника Ивана Богуна.

«Украинско-Российское обозрение»