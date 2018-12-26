Патриарх Кирилл пугает Украину «кровавыми конфликтами» из-за смены названия церкви Московского патриархата

Кирилл так же заявил, что ожидает «репрессий»в отношение представителей московского клир в Украине и «отнятие» храмов.

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) считает, что смена названия УПЦ МП чревата «кровавыми конфликтами» и повлечет «масштабные акции по изъятию храмов». Он заявил об этом в комментарии «Интерфаксу».

«После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия «УПЦ МП» должны последовать репрессии, конечно. И совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если Церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов», – заявил Кирилл.

При этом он заявил, что народ в Украине «сильный в вере и весьма эмоциональный». Поэтому, по его словам, «все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами». В связи с этим глава РПЦ призвал «усилить молитвы о сохранении мира на братской украинской земле».

Напомним, 20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указать это в своем названии. УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд.

«Интерфакс»